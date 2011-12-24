افزایش 40 درصدی قیمت شیرخام در یکسال اخیر

حسین چمنی در گفتگو با مهر درباره افزایش قیمت شیر اظهار داشت: تأثیر افزایش قیمت شیرخام در هزینه فرآورده های لبنی 70 درصد است. برهمین اساس، به ازای هر 10 درصد افزایش قیمت شیر خام،7 درصد افزایش فرآورده های لبنی را خواهیم داشت.

وی در ادامه به تصمیم ستاد تنظیم بازار مبنی بر افزایش قیمت شیر خام اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه این ستاد، کارخانجات فرآورده های لبنی مجاز به افزایش قیمت محصولات خود تا 7 درصد شدند.

مشاور انجمن صنایع لبنی ایران مطرح کرد: بدون شک هرافزایش قیمت شیرخام منجر به افزایش قیمت فرآورده های لبنی و صنایع تبدیلی می شود.

این مقام مسئول ضمن یادآوری قیمت شیر خام در سال گذشته، گفت: قیمت شیر خام در سال گذشته 420 تومان بود که با توجه به روند افزایش قیمت تاکنون به 600 تومان رسیده است؛ در واقع از قیمت شیر خام از سال گذشته تا کنون 39.5 درصد افزایش یافته است.

چمنی خاطرنشان کرد: علی رغم مصوبه ستاد تنظیم بازار در زمینه قیمت شیر خام، دامداران هرگز براساس قیمت تعیین شده اقدام به فروش شیر نکرده اند.



وی با بیان این مطلب که دامداران عرضه شیر خام را کاهش داده اند، گفت: قیمت فروش شیر توسط دامداران بیشتر از قیمت تعیین شده توسط ستاد تنظیم بازار است.

این مقام مسئول با اعلام این خبر که ستاد تنظیم بازار قیمت شیر خام را 600 تومان تعیین کرده است، گفت: در حال حاضر کارخانه های تولید فرآورده های لبنیاتی برای خرید همین شیر باید 690 تومان پرداخت کنند.

چمنی با اشاره به اینکه 60 درصد از محصولات با زیان تولید و عرضه می شوند، بیان کرد: افزایش قیمت شیر خام باعث شده است تا دیگر فرآورده ها نظیر پنیر، ماست یا شیر بطری و شیرکیسه ای پاستوریزه با درصد بالایی از زیان مواجه شوند.

وی تأکید کرد: صنایع تبدیلی و تولید فرآورده های لبنی به هیچ وجه دنبال افزایش قیمت نیستند، ضمن اینکه افزایش قیمت تولید منجر به کاهش تعداد مصرف کننده می شود.

مشاورانجمن صنایع لبنی ایران ضمن ارزیابی وضعیت افزایش قیمت شیر در برخی استانها گفت: هر ماه قیمت شیر خام در برخی استانها افزایش یافته است. در چند ماه اخیر خرید هر لیتر شیر در برخی استانها و شهرستانها با 25 تا 30 تومان افزایش قیمت همراه بوده است.