کارت های توربین برق در پالایشگاه هاشمی نژاد بومی سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کرفی اظهارکرد: هر ژنراتور مورد استفاده در نیروگاه 12 عدد از این نوع کارت ها را که وظیفه تنظیم ولتاژ و هماهنگی بارهای اکتیو و راکتیو مولدهای گازی و همچنین مولد بخار قدیمی نیروگاه برعهده دارند، در خود جای داده است.

وی گفت: فناوری به کار رفته در این ژنراتورها ساخت شرکت وستینگ هاوس آمریکا بود که با توجه به پایان عمر این کارت ها و شرایط موجود بین دو کشور و همچنین توقف فعالیت های کارخانه سازنده هر کدام از این کارت ها به مبلغ 30 میلیون تومان از بازار آزاد و از طریق واسطه ها تهیه می شد.

رئیس واحد تعمیرات برق شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد افزود: مذاکراتی با شرکت های گوناگون اروپایی در این مرحله صورت گرفت و حتی توافقات اولیه با شرکت زیمنس برای خرید کارت های مورد نیاز به مبلغ یک میلیارد و100 ملیون تومان انجام و بودجه آن نیز مصوب شد اما هم زمانی شدن این خرید با افزایش تحریم ها عاملی شد تا جستجوی گزینه ای داخلی در دستور کار قرار گیرد.

کرفی گفت: در این مرحله با شرکت های مختلف ایرانی که امکان ساخت این قطعه را داشتند وارد مذاکره شدیم و سرانجام شرکتی در مشهد توانست آنچه مورد نیاز ما بود را تولید و بومی سازی کند.

وی اظهارکرد: نکته مهم در این بومی سازی علاوه بر تولید کامل کارت های مورد نیاز ارتقاء سیستم آنها بود به حدی که اکنون در مدت زمان بسیار کمتری فعلیت مورد نظر را انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه تا دوماه دیگر کارت های سیستم تحریک مورد نیاز هر چهار ژنراتور تعویض خواهند شد، افزود: در حالی که پیش از این یک میلیارد و100 ملیون تومان بودجه برای تهیه نمونه خارجی این کارت ها در نظر گرفته شده بود، پیش بینی می کنیم که نمونه داخلی آن تنها یک دهم هزینه فوق را به خود اختصاص دهد.