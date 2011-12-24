به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی کتاب «دفتر خاطرات حیوانات» چهارشنبه 28 دی ماه در گالری کبک با حضور مولف و تعدادی از منتقدان و اهالی ادبیات برگزار خواهد شد.

این کتاب که دارای یک فضای انتزاعی است از زبان حیوانات و با توجه به نگاه آنها به دنیای انسان‌ها نقل و نوشته شده است.

به گفته غفاری، هدف از نگارش این کتاب، یادآوری حقوق پایمال شده انسان امروزی است که با زبانی طنز روایت شده تا از این طریق مخاطب با خوانش کتاب لبخند پنهانی بر روی لبش ظاهر شود.

در «دفتر خاطرات حیوانات» همانطور که از نامش پیداست این حیوانات هستند که دست به قلم شده و از خاطراتشان می‌گویند.

کتاب «دفتر خاطرات حیوانات» تولید دفتر طنز حوزه هنری در 96 صفحه، قطع رقعی و در شمارگان 2 هزار و 500 جلد توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

این گالری با مدیریت محمد صالح علا در میدان کتابی، ابتدای خیابان جلفا، خیابان پاک‌روان، کوچه کبک، پلاک 4 واقع است.