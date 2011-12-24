پذیرش دانشجو در 5 کد رشته در دانشگاه علوم پزشکی استان البرز

دکتر علیرضا شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: تبدیل دانشکده به دانشگاه به عنوان پایه و اساس خدمات بهداشت و درمان در این استان بوده است.



وی افزود: این دانشگاه به عنوان اولین دانشگاه استان البرز مجوز پذیرش دانشجو را کسب کرده است و طی آزمونی که برگزار شد، بهمن ماه در 5 کد رشته پزشکی، پرستاری و مامایی، بهداشت، گروه های اتاق عمل و بیهوشی پذیرش دانشجو خواهیم داشت.



دکتر شکیب در خصوص فرایند مطلوب ارائه خدمات درمانی در مناطق محروم نیز بیان کرد: احداث بیمارستان ثارالله در مهرشهرکرج یکی از این خدمات بوده است.



وی آموزشی شدن بیمارستانها را نیز از دیگر اقدامات این دانشگاه برای ارائه خدمات مطلوب ذکر کرد و گفت: با تحقق این امر گام مهمی در آموزش پزشکی و رشته های مرتبط باآن ایجاد خواهد شد.



قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی استان البرز تجهیز و ارتقاء امکانات بیمارستانی، مطابق با استاندارد را از دیگر اقدامات این دانشگاه دانست و بیان کرد: بازسازی بیمارستان های کمالی، بهره برداری بیمارستان شهیدرجایی، ارتقاءICU این بیمارستان و ایجاد پاویون، بهره برداری از مرکز قلب باز بیمارستان مدنی و استاندارد سازی تخت های ICU به عنوان بخشی از فعالیت های این دانشگاه پس از شکل گیری بوده است.



وی کلیه این اقدامات را از جمله تلاشهای این دانشگاه در راستای بهبود فرایند خدمت رسانی در سال جهاد اقتصادی قلمداد کرد.