برگزیدگان مسابقات حجاب و عفاف گناباد تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،علی قنبری اظهار کرد: 330 نفر در این آزمون که به صورت حضوری در مصلی شهرستان برگزار شد شرکت کردند که از این تعداد 25 نفر برگزیده شدند.

قنبری ادامه داد: در برگزاری این مسابقه، شورای فرهنگ عمومی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، دانشگاهها، اداره تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش یاری کرده اند.

وی تصریح کرد: دومین دوره مسابقه کتابخوانی عفاف و حجاب شهرستان گناباد ویژه روستائیان قرار است در دهه مبارک فجر در مناطق روستایی برگزار شود که به برگزیدگان این مسابقه کارت هدیه 500 هزار ریالی اهدا می شود.

وی یادآور شد: منتخبین مسابقه کتابخوانی حجاب و عفاف گناباد با اهدای لوح سپاس و ربع سکه بهار آزادی تقدیر شدند.