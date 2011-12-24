73 پروژه از مصوبه های سفر رئیس جمهور به همدان اجرا نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در سفر به شهرستان کبودرآهنگ در جمع مدیران اظهار داشت: دولت مردمی باید در برنامه‌ها و نوع ارتباطات خود فضایی که منجر به تعامل و مشارکت بیشتری شود را ایجاد کند.

پیریایی با بیان اینکه مدیران شهرستانی باید از فرصت‌ها برای پیشرفت شهرستان استفاده و مسائل و مشکلات شهرستان را مطرح کنند، افزود: همکاری مردم با دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد برنامه ها موثر است و اگر مردم جو مناسبی را ایجاد کنند، مسئولان نیز به کار دلگرم می‌شوند و خدمت بیشتری ارائه می‌دهند.

پیریایی مهمترین مشکل شهرستان کبودراهنگ را اشتغال عنوان کرد و افزود: باید برای ریشه کنی بیکاری در این شهرستان تلاش کرد.

اشتغال فصلی مشکل بیکاری را حل نخواهد کرد

وی با تاکید بر اینکه باید ایجاد اشتغال ماندگار و پایدار هدف قرار گیرد، گفت: اشتغال فصلی مشکل بیکاری را حل نخواهد کرد.

استاندار همدان با بیان اینکه در هر شهرستانی ظرفیت‌ها متفاوت است، گفت: باید این ظرفیت‌ها شناسایی و به نحو احسن از آن‌ها بهره‌برداری شود.

پیریایی افزود: فرمانداران باید ایجاد اشتغال پایدار را مهمترین برنامه خود برای سال 91 و 92 قرار دهند.

کرم ‌رضا پیریایی در ادامه افزود: در شهرستان کبودراهنگ در دور اول سفر رئیس جمهور 98 و نیم درصد و دور دوم 95 درصد و دور سوم تاکنون 44 درصد مصوبات انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه تبدیل سیستم خنک ‌کننده نیروگاه شهید مفتح از تر به خشک با 30 درصد پیشرفت فیزیکی مصوبه دور اول رئیس جمهور بوده است، گفت: مجتمع بانوان شهر کبودراهنگ 60 درصد و استخر سرپوشیده نیز 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که هر دو از مصوبات دور اول سفر است.

پیریایی در خصوص مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به شهرستان کبودراهنگ نیز گفت: سه پروژه از این دوره درصد پیشرفت کندی دارند.

وی گفت: احداث آموزشکده فنی و حرفه‌ای و کشاورزی، درمانگاه شماره یک شهر کبودراهنگ و شهرک صنعتی شیرین‌سو سه مصوبه مورد نظر است.

فرمانداران شهرستان ها باید تقویمی از طرح‌ها و پروژه‌ها را طراحی کنند

پیریایی اظهار داشت: فرمانداران شهرستان ها باید تقویمی از طرح‌ها و پروژه‌ها را برای پیگیری مؤثرتر، طراحی و در اختیار داشته باشد.

وی عنوان کرد: اگر مصوبات سفرهای شهرستانی به دقت انجام و به درستی پیگیری نشود، حق مردم ضایع خواهد شد.

وی در ادامه خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی درباره پیگیری مسائل و مصوبه‌‌های سفر هیئت دولت تأکید کرد: هر میزان مدیر دستگاهی قوی‌تر عمل کند، در تهران و همچنین در استان همدان بیشتر شناخته خواهد شد.

استاندار همدان اضافه کرد: هر مشکلی با نامه‌ نگاری با تهران حل شدنی است و اگر مدیری در پیگیری‌ها کوتاهی کند، سهم استان کم خواهد شد و این به ضرر استان است.

استاندار همدان در ادامه سفر به شهرستان کبودراهنگ و با حضور در کمیسیون تنظیم بازار این شهرستان، با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های استانی و شهرستانی گفت: برای کسب رتبه‌های برتر در همه موارد باید همه استان را بازشناسی کرد.

هفته شهرستان های استان همدان برگزار می شود

کرم‌رضا پیریایی از برگزاری هفته شهرستان ها در سال آینده خبر داد و با دعوت از بخشداران برای بهره ‌گیری از امکانات و فرصت‌ها گفت: اگر بخشداران احساس مسئولیت بیشتری در خصوص استفاده از مزیت‌های استان و شهرستان از خود نشان ‌دهند، به طور حتم تمام کارها نتیجه خواهد داد.

استاندار همدان در نشستی با مربیان پرورشی آموزش و پرورش شهرستان کبودراهنگ نیز گفت: مربیان پرورشی باید عدالت پرورشی را پیشه کار خود قرار دهند و برای پرورش فرهیختگان و متخصصان در این شهرستان تلاش کنند.

وی با تاکید بر اینکه مربیان پرورشی باید با برنامه پیش بروند، گفت: آموزش و پرورش باید به سمت کیفی‌سازی پیش رود تا پله‌های ترقی را طی کند.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان کبودراهنگ نیز در این نشست گفت: این شهرستان 223 آموزشگاه و 21 هزار دانش‌آموز و 964 کلاس درس دارد.

بیشترین مدارس شبانه‌ روزی در کبودراهنگ شکل گرفته است

رضا عسگری اظهار داشت: به علت گستردگی و پراکندگی کبودراهنگ بیشترین مدارس شبانه‌ روزی و بیشترین مجتمع‌های استان همدان در این شهرستان شکل گرفته است.

وی همچنین کسب رتبه برتر دانشجویی کشور توسط یکی از دانش‌آموزان کبودراهنگی، افزایش 50 درصدی رتبه 3 رقمی کنکور، کسب رتبه تک‌رقمی در کار و دانش، کسب رتبه اول شهرستان در پروژه مهر و راه‌اندازی 19 مدرسه قرآن در شیفت بعدازظهر را از مهم‌ترین فعالیت‌های آموزش و پرورش کبودراهنگ عنوان کرد.

معاون برنامه‌ریزی استاندار همدان نیز در این برنامه گفت: در شهرستان کبودراهنگ پروژه‌های مصوب دور سوم سفر رئیس جمهور در دست اجراست و در مجموع اجرای پروژه ها 44 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

علی‌حیدر نوری افزود: در خصوص برخی مصوبات نیز تاکنون اقدامی صورت نگرفته که از جمله آن مصوبات حمل و نقل و پایانه‌ها برای بازسازی ناوگان فرسوده، محیط زیست، شرکت گاز و منابع طبیعی، آموزش و پرورش، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان است.

فرماندار کبودراهنگ نیز در این نشست گفت: در دور اول 60 مصوبه با 109 پروژه، دور دوم 54 مصوبه با 91 پروژه و دور سوم 129 مصوبه با 302 پروژه و در مجموع 243 مصوبه با 502 پروژه و با اعتبار 170 میلیارد و 914 میلیون تومان برای کبودراهنگ مصوب شده است.

900 میلیون تومان اعتبار برای روستای باشقورتران در نظر گرفته شد

عبدالحسین مرادی افزود: برای روستای باشقورتران در دور سوم سفر رئیس جمهور 900 میلیون تومان اعتبار درنظر گرفته شد که برای زیرسازی و آسفالت راه روستایی، بهسازی روستا، تحت پوشش قرار گرفتن شبکه‌های تلویزیونی، خانه بهداشت، منابع طبیعی، کشاورزی و آب هزینه می‌شود.

وی اختصاص کمک‌های فنی و اعتباری برای قالیبافی، تأمین تسهیلات ارزان‌قیمت برای احداث سیلو و انبارهای مکانیزه، دایر شدن شش هزار شماره تلفن ثابت، اجرای شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی و تصفیه‌خانه شهرک صنعتی ویان را از جمله طرح‌هایی دانست که به صورت 100 درصد انجام شده است.

وی در تشریح وضعیت اشتغال شهرستان کبودراهنگ تعهد اشتغال این شهرستان را پنج هزار و 695 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: تاکنون شش هزار و 835 اشتغال معادل 124 درصد در شهرستان محقق شده است.

مرادی با اشاره به وضعیت مسکن مهر در این شهرستان عنوان کرد: یک هزار و 75 واحد مسکن مهر در شهرستان کبودراهنگ در دست اجراست.

523 واحد مسکن به صورت انبوه‌سازی در کبودراهنگ در حال ساخت است

وی از مقاوم‌ سازی دو هزار و 150 واحد مسکن در این شهرستان خبر داد و گفت: همچنین 523 واحد به صورت انبوه‌سازی در کبودراهنگ در حال ساخت است.

فرماندار کبودراهنگ ادامه داد: 396 واحد به صورت انفرادی، 72 واحد با استفاده از تسهیلات بافت فرسوده و 66 واحد نیز از محل تسهیلات بنگاه‌های زودبازده در شهرستان در حال ساخت است.

مرادی تعهد شهرستان در بحث ساخت مسکن مهر را 750 واحد بیان کرد و اظهار داشت: تاکنون 342 واحد بهره برداری شده و مابقی نیز تا آخر سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس نیز در این جلسه گفت: باید دست در دست هم برای حل مشکل اشتغال تلاش و از اشتغال فصلی به سمت اشتغال پایدار حرکت کرد.

عیسی جعفری افزود: حضور مدیران و مسئولان استانی در شهرستان‌ها موجب امید و روحیه برای مردم است.