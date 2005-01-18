كاهش چشمگير در هزينه و زمان اجراي طرح كارخانه توربين هاي گازي

به گزارش سرويس اقتصادي مهر، شركت مپنا بمنظور تهيه و تأمين پره ها و تجهيزات پيشرفته مورد نياز در پره هاي توربين نيروگاهي با همكاري يك شركت آلماني اقدام به انتقال تكنولوژي ساخت اين تجهيزات نموده و طرح مزبور را نيز بهمين علت اجرا نموده است.

شركت مديريت پرو‍ژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا) توانسته است در مدت اجراي اين طرح 18 درصد از مبلغ كل طرح را صرفه جويي نمايد. اين كاهش هزينه معادل حدوداً 20 ميليارد ريال مي باشد. اجراي اين طرح بگونه اي بوده است كه با انحرافي معادل 1 درصد از برنامه مصوب، 2 ماه نيز در زمان اجرا تسريع ايجاد شده است.

يكي از موارد مهم در كسب اين موفقيت قرارداد اجراي پروژه از نوع بدون تعديل بوده است. در اين قرارداد سهم مشاور مديريت حدود 4/3 در نظر گرفته شده كه در قراردادهاي ديگر بمقدار بالاي 13 درصد مي باشد. همچنين سهم مشاور طراحي از كل قرارداد 9/1 درصد در نظر گرفته شد كه در قراردادهاي ديگر بالاي 5/2 درصد مي باشد. اين كاهش چشمگير باعث مي شود كه شركت مشاور مديريت و مشاور طراحي تمامي تلاش خود را بمنظور اجراي بهينه طرح منطبق با زمان و هزينه مورد نظر بكار گيرند.

تشكيل كميته هاي راهبردي، ماشين آلات، جلسات هماهنگي مشترك هفتگي ، ماهانه و كارگاهي با پيمانكاران دست دوم و اجراي منظم اين جلسات باعث نظارت دقيق پروژه شده است.

گفتني است هم اكنون اين شركت در حال انتقال تكنولوژي ساخت نيروگاه هاي گازي پيشرفته از آلمان مي باشد. بگونه اي كه پس از اين ايران با در اختيار داشتن اين فناوري خواهد توانست در سطح منطقه بعنوان دارنده حق امتياز احداث نيروگاه گازي باشد.