تصاویر بازگشت دنباله داری که خورشید را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دنباله دار لاوجوی را به یاد دارید؟ دنباله داری که قرار بود پس از عبور از فاصله 120 هزار کیلومتری از سطح خورشید نابود شود اما در نهایت ناباوری از سوی دیگر خورشید سر برآورده و از برابر چشمان تلسکوپهای زمینی عبور کرد؟

ساکنان ایستگاه فضایی بین المللی از جمله نزدیکترین انسانها به این پدیده کیهانی بودند و اکنون توانسته اند صحنه هایی شگفت انگیز را از عبور این دنباله دار از فراز افق زمین به ثبت برسانند.

دنباله دار لاوجوی پس از فرار زیرکانه اش از دام خورشید به سرعت مشهور شد و تصویر فرار آن توسط رصدخانه دینامیک خورشیدی به ثبت رسید.

پس از آن در مسیر بازگشتش به اعماق فضا برای اخترشناسان ساکن زمین نمایشی درخشان اجرا کرد و تلسکوپهای زمینی توانستند سفر بازگشت این دنباله دار را تعقیب کنند اما تنها اخترشناسان زمینی نبودند که موفق به مشاهده بازگشت این دنباله دار شدند.

بر اساس گزارش اسپیس، فرمانده ایستگاه فضایی بین المللی، "دن بربنک" نیز در 21 دسامبر 2011 توانست از این ستاره درخشان دنباله دار در سفر بازگشتش به اعماق فضا عکاسی کند:

منظره سفر دنباله دار لاوجوی از پنجره ایستگاه فضایی

ساکنان ایستگاه فضایی از نزدیکترین انسانها به این پدیده کیهانی به شمار می روند

عبور دنباله دار لاوجوی از افق زمین

تصویر فرار دنباله دار لاوجوی از دام خورشید