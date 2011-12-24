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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

در خراسان رضوی/

طرح پژوهشی ایجاد کتابخانه های مجازی در روستاها پایان یافت

طرح پژوهشی ایجاد کتابخانه های مجازی در روستاها پایان یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی از اتمام طرح پژوهشی ایجاد کتابخانه های مجازی در دفاتر روستایی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کارگزار اظهار داشت: ایجاد راهبردهای پدافند غیرعامل، راه اندازی سرویس پیامک تلفن ثابت در مشهد و واگذاری تلفن ثابت اعتباری در مشهد از دیگر طرح های برتر پژوهشی استان در سال جاری است.

کارگزار از ارائه نتایج 27 طرح پژوهشی این شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش خبر داد و ابراز امیدواری کرد: اجرایی شدن نتایج طرح های تحقیقاتی چون توسعه شبکه ADSLاستان و توسعه نظام پیشنهادات گامی در جهت افزایش میزان رضایت مردم از خدمات این شرکت باشد.

وی گفت: پژوهش محوری از رویکردهای اساسی این شرکت در راستای بهبود وضعیت خدمت رسانی به مردم است.

وی افزود: یکی از این طرح ها صرفا با هدف بررسی، ارزیابی و تحلیل دیدگاه مردم نسبت به عملکرد این شرکت در شش ماهه دوم سال گذشته صورت گرفته است.

وی با اشاره به بررسی طرح IMSبه عنوان زیرساخت جدید مخابرات و آموزش سیار به عنوان رویکرد جدید در آموزش الکترونیک ادامه داد: این طرح ها تنها بخشی از فعالیت های پژوهشی انجام شده در واحد تحقیق و نوآوری سازمان است.

کد مطلب 1491748

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