کمبود آبشرب سندرک با 20 میلیارد ریال اعتبار مرتفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز نجاتی ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با بیان اینکه تامین آب سندرک از دو حلقه چاه تامین می شد ودر حال حاضرآب به صورت جیره بندی توزیع می شود، اظهار داشت: با تامین اعتباری در این زمینه فاز اول آن اجرا شده که برای تکمیل آن به تخصیص اعتبار جدید نیاز است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 21 روستای سندرک وهشتبندی با تانکر آبرسانی می شود و عمده مشکل آبرسانی میناب در روستاهای هشتبندی است.

نجاتی از هدر رفت آب به دلیل استفاده غیر متعارف در راستای تامین آب درختان درمنازل روستایی خبر داد و افزود: راهکار مهم در این زمینه فرهنگ سازی مصرف بهینه از آبشرب است که شرکت آب و فاضلاب روستایی به تنهایی قادر به کنترل آن نیست و همت بسیج گونه، اراده جمعی مردم وهمکاری رسانه ها را می طلبدکه نقش شورا ها و دهیاریها در این مهم نیز بسیار کارساز است.

وی عنوان کرد: روستائیان باید از پیامدهای مصرف آبشرب بهداشتی در احداث بناها وسایر موارد آگاه باشند تا با مشکل بی آبی مواجه نشوند.

نجاتی افزایش انشعابات غیر مجاز را یکی دیگر از معضلات در تامین آب عنوان کرد و افزود: ماهیانه بین 50 تا 100 کنتور غیر مجاز کشف می شود که این انشعابات غیرمجاز تاثیر نامناسبی در برداشتها دارد.

نجاتی از تعویض هزار کنتور خراب در میناب خبرداد و افزود: از آذرماه سال جاری تا پایان سال پیمانکار جدید تمامی کنتورها را اصلاح خواهد کرد.