به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور به همراه معاون عمرانی و جمعی از مدیران استان از پروژههای عمرانی منطقه پردیسان بازدید کرد.
وی در بازدید از راه اصلی پردیسان، اهمیت این مسیر را به عنوان بلوار ورودی پردیسان یادآور شد و بر اتمام هرچه سریعتر پروژه، ایجاد منظر مناسب شهری و روشنایی مسیر تاکید کرد.
استاندار قم سپس از بلوار در دست احداث شهروند، مسیر شمال به جنوب پردیسان بازدید کرد و اظهار داشت: عملیات اجرایی قطعه دوم این بلوار بزودی آغاز میشود.
وی همچنین در حاشیه بازدید از مزار شهید گمنام منطقه پردیسان، مزار این شهید گرانقدر را پایگاه معنوی و مایه برکت این شهرک دانست و دستور لازم جهت تکمیل بنای یادبود شهید و فضای سبز ابتدای بلوار سلمان فارسی را صادر کرد.
حجتالاسلام موسیپور در ادامه جهت بررسی روند پیشرفت واحدهای مسکن مهر از مجتمع مسکونی طلاب و تاکسیداران قم و سایر واحدهای در دست احداث بازدید کرد و اظهار داشت: روند ساخت مسکن مهر در استان مطلوب بوده و بیش از 5 هزار و 800 واحد آماده بهرهبرداری شده که به زودی طی مراسمی به طور رسمی به متقاضیان واگذار میشود.
وی بر سرعت بیشتر در ایجاد مراکز رفاهی خدماتی و تأسیسات زیربنایی پروژههای مسکن مهر تاکید کرد.
استاندار قم همچنین از مساجد و بوستانهای در حال احداث منطقه پردیسان بازدید کرد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم بر اتمام پروژه راه اصلی پردیسان و ایجاد منظر مناسب شهری در این مسیر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور به همراه معاون عمرانی و جمعی از مدیران استان از پروژههای عمرانی منطقه پردیسان بازدید کرد.
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