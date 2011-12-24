مدیریت ارتباطات به شماره بیستم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات با گفتگوی ویژهای با مهدی محسنیان راد با موضوع مرگ زودرس در رسانههای ایران منتشر شد.
محسنیان راد در بخشی از این مصاحبه با اشاره به اینکه سفره رسانهای مردم ایران با بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت است، عنوان داشته است: در سفره کشورهایی مثل کشور ما مطبوعات جایگاه پایینی دارد و به همین دلیل ما سوءتغذیه رسانهای داریم.
این ماهنامه همچنین در ادامه با آسیبشناسی فضای رسانهای کشور در گفتگو با رسول بابایی، مدیرمسؤول روزنامه همشهری نیز همراه شده است.
یکی دیگر از پروندههای این شماره از ماهنامه مدیریت ارتباطات به بررسی و نقد کتابهای دانشگاهی مدیریت رسانه، پرداخته است. مروری بر تنها کتاب فارسی استراتژی رسانه با عنوان «مدیریت راهبردی در رسانه» توسط محمدجواد هنرمند و گفتگوی وی با علیاکبر فرهنگی نویسنده همین کتاب در کنار گفتگو با طاهر روشندل اربطانی مترجم اولین نسل کتابهای تکست فارسی در زمینه مدیریت رسانه از جمله بخشهای خواندنی این پرونده به شمار میرود.
منوچهر دینپرست نیز در این شماره از این ماهنامه پروندهای درباره وضعیت رسانهها در افغانستان منتشر کرده است که در این پرونده که با تعدادی از عکسهای اختصاصی ماهنامه در این مورد نیز همراه است، علاوه بر تحلیل وضعیت کلی رسانهها در افغانستان، به رسانههای جدید در این کشور نگاهی انداخته شده و مطالبی با عنوان از چتکردن تا درس خواندن افغانها روی وب، افغانها در رسانهها چه چیز را جستوجو میکنند، گفتگو با علی محمد صادقیار، مدیرمسؤول روزنامه انیس، نگاهی به قوانین مطبوعات درافغانستان توسط فرشته امینی، روزنامهنگار افغان و گفتگو با لطفالله راشد، مدیرمسؤول رادیو صبح بخیر افغانستان نیز در آن منتشر شده است.
بررسی حاشیه مسابقه فوتبال پرسپولیس- استقلال و کنارهگیری حمید استیلی از سرمربیگری تیم پرسپولیس از دیگر مطالب بیستمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات است که توسط نگین حسینی و با عنوان «هولیگانیسم ورزشی وغربت فرهنگ پهلوانی» تدوین شده است.
محمد جواد آقاجری، مدیرکل رسانههای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این شماره از ماهنامه، آخرین وضعیت و آمار رسانههای خارجی فعال در کشور را تشریح کرده است.
ماهنامه مدیریت ارتباطات با مدیرمسئولی امیرعباس تقیپور و سردبیری امیر لعلی منتشر میشود.
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