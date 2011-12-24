همسویی در بین دستگاههای فرهنگی قزوین همچنان مغفول مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین یزدان پناه در دیدار با مدیرکل، معاونین و رؤسای آموزش و پرورش مناطق و شهرستانهای استان با انتقاد از عدم همسویی و همگرایی در بین دستگاههای فرهنگی اظهارداشت: علی رغم تصویب بودجه های کلان فرهنگی در برخی حوزه ها پیشرفت قابل ملاحظه و خروجی مناسبی که نمود عینی داشته باشد به چشم نمی خورد و علت عمده آن مغفول ماندن همسویی و هماهنگی در بین دستگاههای متولی فرهنگ است.

وی افزود: بدون شک آموزش و پرورش اصلی ترین نهاد اجتماعی در شکل دهی، هدایت، فرهنگ سازی و کنترل افراد هر جامعه ای است.

یزدان پناه داشتن آموزش و پرورش توانمند و قوی را لازمه رشد و توسعه اجتماعی جوامع دانست و بیان کرد: مخاطبین آموزش و پرورش و نیز جامعه بزرگ فرهنگیان نقش کلیدی در ترویج فرهنگ، رفتار و نگرش ها می توانند ایفاء کنند.

وی تصریح کرد: تحقق ارزشها و آرمان های متعالی انقلاب اسلامی مستلزم تلاش همه جانبه در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است که در حوزه فرهنگ، آموزش و پرورش نقش مهمی در فراهم کردن زمینه و فرهنگ سازی برای پذیرش این موضوع برعهده دارد.

مدیرکل بازرسی استان قزوین عنوان کرد: نیروی انسانی جزء منابع حیاتی و بیت المال کشور است و بایستی عرصه آموزش و پرورش ابزاری جدی برای ارتقاء سرمایه انسانی همراه با گسترش فرهنگ و آموزه های دینی در بین نسل آینده و جوان جامعه باشد.

یزدان پناه با بیان این که بدون تغییر باور انسانها نمی توان رفتار آنان را تغییر داد اظهارداشت: سعادت و شقاوت در هر جامعه ای متأثر و مرهون فرهنگ و اعتقادات بنیادین آن است و اگر بنا باشد اعتلای فرهنگی و تغییر و تحول جدی صورت گیرد باید محیط های فرهنگی تقویت شود.

وی در ادامه با اشاره به تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: این سند برگ زرین و گام مؤثری در راستای رشد و توسعه علمی کشور همراه با اعتلای فرهنگ جامعه است و جهت تحقق کامل آن باید کلیه دستگاههای ذیربط همکاری مناسب و مطلوبی با آموزش و پرورش داشته باشند.

یزدان پناه همچنین ضمن تشریح جایگاه قانونی، اهداف، وظایف و مأموریت های سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: نقش راهبری با رویکرد پیشگیری همواره در دستور کار این سازمان و به همین منظور مشارکت و همکاری عناصر فرهیخته و چهره های فرهنگی با دستگاه نظارتی در جهت نهادینه شدن فرهنگ نظارت در کشور بسیار حائز اهمیت و قابل توجه است.

وی در پایان از تلاش، تعامل و همکاری سازنده مدیرکل آموزش و پرورش قزوین با دستگاه نظارتی تقدیر و تشکر کرد.

جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین نیز در این جلسه همکاری و تعامل دستگاههای اجرایی با دستگاه نظارتی را به منظور وحدت رویه، انسجام در کارها و اجرای صحیح و درست قانون ضروری و لازم دانست.

وی یادآورشد: خروجی این گونه جلسات هم اندیشی که همراه با همدلی و همراهی است موجب خواهد شد تا استان در اجرای قانون، نظارت، پیگیری مسائل و نیز جسارت و توان مدیریتی بالا نمونه باشد.