به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا عمرانی در نشستی با نماینده اسکان بشر سازمان ملل با اشاره به وسعت بافتهای تاریخی و فرسوده در شهر اصفهان افزود: وسعت محدوده قانونی شهر اصفهان 18هزار هکتار است که دو هزار و 157هکتار آن شامل بافت فرسوده است.

وی با بیان اینکه دولت برای نوسازی بافت فرسوده بسته حمایتی پرداخت تسهیلات به ساکنان و تخفیف 50درصدی صدور پروانه از سوی شهرداری در نظر گرفته، گفت: این بسته حمایتی سبب تشویق مردم برای نوسازی شده است.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان استان اصفهان با اشاره به اینکه شرکت عمران و مسکن‌سازان استان اصفهان ظرف سه سال گذشته هشت هزار و 200 واحد مسکونی به بانک برای دریافت تسهیلات نوسازی معرفی کرده، اظهار داشت: حدود 750 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و میزان تخفیفات شهرداری 56 میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه طرح الگوی مسکن مشارکتی جویباره ( تفکیک مجدد اراضی) روش جدیدی برای نوسازی بر پایه اعتبارات خود مردم است، اضافه کرد: این طرح قبل از تصویب در کمیسیون ماده پنج به تصویب خود مردم محله جویباره رسیده است.

در ادامه این نشست نماینده مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد تاکید کرد: ضرورت توجه به اثرگذاری پروژه در ایجاد اشتغال‌زایی محلی و ضرورت همخوانی و حجم پروژه‌های نوسازی مسکن با بافت‌های فرسوده مورد اهمیت است و دستگاه‌های مرتبط با نوسازی و بهسازی در بافتهای فرسوده باید در این زمینه همکاری کنند.

محمد الصیوفی به ضرورت توجه به ارائه تسهیلات به منظور ایجاد اشتغال در بافتهای فرسوده تاکید کرد و گفت: توجه به مسائل اجتماعی و عملکرد بافت‌های احیا شده و توجه به موضوع رضایتمندی اجتماعی در بافتهای احیا شده باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.