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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۶

عمرانی:

دولت از بافتهای فرسوده حمایت می‌کند

دولت از بافتهای فرسوده حمایت می‌کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت عمران و مسکن‌سازان استان اصفهان گفت: دولت برای نوسازی بافت فرسوده بسته حمایتی پرداخت تسهیلات به ساکنان و تخفیف 50درصدی صدور پروانه از سوی شهرداری در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا عمرانی در نشستی با نماینده اسکان بشر سازمان ملل با اشاره به وسعت بافتهای تاریخی و فرسوده در شهر اصفهان افزود: وسعت محدوده قانونی شهر اصفهان 18هزار هکتار است که دو هزار و 157هکتار آن شامل بافت فرسوده است.

وی با بیان اینکه دولت برای نوسازی بافت فرسوده بسته حمایتی پرداخت تسهیلات به ساکنان و تخفیف 50درصدی صدور پروانه از سوی شهرداری در نظر گرفته، گفت: این بسته حمایتی سبب تشویق مردم برای نوسازی شده است.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان استان اصفهان با اشاره به اینکه شرکت عمران و مسکن‌سازان استان اصفهان ظرف سه سال گذشته هشت هزار و 200 واحد مسکونی به بانک برای دریافت تسهیلات نوسازی معرفی کرده، اظهار داشت: حدود 750 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و میزان تخفیفات شهرداری 56 میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه طرح الگوی مسکن مشارکتی جویباره ( تفکیک مجدد اراضی) روش جدیدی برای نوسازی بر پایه اعتبارات خود مردم است، اضافه کرد: این طرح قبل از تصویب در کمیسیون ماده پنج به تصویب خود مردم محله جویباره رسیده است.

در ادامه این نشست نماینده مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد تاکید کرد: ضرورت توجه به اثرگذاری پروژه در ایجاد اشتغال‌زایی محلی و ضرورت همخوانی و حجم پروژه‌های نوسازی مسکن با بافت‌های فرسوده مورد اهمیت است و دستگاه‌های مرتبط با نوسازی و بهسازی در بافتهای فرسوده باید در این زمینه همکاری کنند.

محمد الصیوفی به ضرورت توجه به ارائه تسهیلات به منظور ایجاد اشتغال در بافتهای فرسوده تاکید کرد و گفت: توجه به مسائل اجتماعی و عملکرد بافت‌های احیا شده و توجه به موضوع رضایتمندی اجتماعی در بافتهای احیا شده باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کد مطلب 1491756

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