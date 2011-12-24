اداره بهزیستی شهرستان پیشوا آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه رئیس اداره بهزیستی شهرستان تازه تأسیس پیشوا، ظهر شنبه با حضور مسئولان این منطقه برگزار شد.

فرماندار شهرستان پیشوا در این مراسم، خدمت رسانی در بهزیستی را جزو بهترین و افضل ترین خدمات در جامعه اسلامی عنوان کرد.

بهرام ستاری گفت: یکی از مهمترین شاخصه های کارکنان ادارات بهزیستی، حسن خلق ذاتی آنان است که از این افراد موفق تری خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی به وجود آورده است.

وی افزود: یکی از مهمترین عوامل موفقیت دستگاهها و ارگانهای خدمتگزار، تعامل سازنده تمام دستگاههای اجرایی است تا در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، بتوان خدمات شایانی را به مردم و به خصوص به محرومان ارائه کرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان پیشوا بیان کرد: خدمت رسانی بی منت به مردم، مهمترین اصل در فعالیتهای مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی است.