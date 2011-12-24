  1. استانها
  2. تهران
۳ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۵

اداره بهزیستی شهرستان پیشوا آغاز به کار کرد

اداره بهزیستی شهرستان پیشوا آغاز به کار کرد

پیشوا - خبرگزاری مهر: اداره بهزیستی شهرستان تازه تأسیس پیشوا آغاز به کار کرده و محمد دین پرور به عنوان رئیس این اداره معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه رئیس اداره بهزیستی شهرستان تازه تأسیس پیشوا، ظهر شنبه با حضور مسئولان این منطقه برگزار شد.

فرماندار شهرستان پیشوا در این مراسم، خدمت رسانی در بهزیستی را جزو بهترین و افضل ترین خدمات در جامعه اسلامی عنوان کرد.

بهرام ستاری گفت: یکی از مهمترین شاخصه های کارکنان ادارات بهزیستی، حسن خلق ذاتی آنان است که از این افراد موفق تری خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی به وجود آورده است.

وی افزود: یکی از مهمترین عوامل موفقیت دستگاهها و ارگانهای خدمتگزار، تعامل سازنده تمام دستگاههای اجرایی است تا در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، بتوان خدمات شایانی را به مردم و به خصوص به محرومان ارائه کرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان پیشوا بیان کرد: خدمت رسانی بی منت به مردم، مهمترین اصل در فعالیتهای مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

کد مطلب 1491757

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها