سه کارگاه آموزشی دانشجویی در علی آبادکتول برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاهها در راستای بالابردن سطح آگاهی و آشنایی دانشجویان با مهارت های دهگانه زندگی و بهره وری بیشتر آنان از فعالیتها و خدمات مرکز مشاوره دانشجویی برگزار شد.

سه کارگاه آموزشی شامل مهارت حل مسئله و تصمیم گیری، مهارت کنترل خشم و مهارت مطالعه و مدیریت زمان است.

در این کارگاه ها علل خشم و عکس العمل های افراد در موقعیت های خشم برانگیز، مرحله آرمیدگی (Relaxation)، ارزیابی گزینه ها و انتخاب بهترین راه حل، اجرا و بازبینی راه حل ها و روشهای درست و نحوه مطالعه صحیح آموزش داده شد که با استقبال چشمگیر دانشجویان مواجه شد.

همچنین از سوی مرکز مشاوره دانشجویی نیز کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با همکاری نیروی انتظامی شهرستان در خوابگاه خواهران صدف این واحد دانشگاهی برگزار شد.