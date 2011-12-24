طرح پزشک امین گامی ارزشمند در تامین سلامت جامعه است

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر تامین سلامت در جامعه را یکی از مولفه های مهم توسعه و پیشرفت عنوان کرد و افزود: ارتقای سطح سلامت در جامعه از جمله مولفه های مهم پیشرفت در جامعه به شمار می رود که تمامی مسئولان باید با تمام توان خود برای تحقق این مهم گام بردارند.

وی اظهارداشت: با اجرای طرح نظام نوین خدمات درمانی و طرح پزشک امین شاهد رضایتمندی بیمه شدگان خواهیم بود.



استاندار گیلان گفت: در دولت نهم و دهم اقدامات موثرو ارزشمندی در راستای محرومیت زدایی در جامعه صورت پذیرفته است.



وی همچنین نقش سازمان تامین اجتماعی را در تامین سلامت جامعه نقش انکار ناپذیری عنوان کرد و یادآورشد: در سال جهاد اقتصادی باید با روحیه جهادی و با تمام توان خود برای ارتقا کمی و کیفی سلامت در جامعه گام برداشت.