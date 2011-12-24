به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس سید مصطفی جعفری با عنوان «زان باغ بی‌نشانه» از امروز در گاری تکش پذیرای علاقه‌مندان است.

به گفته جعفری در این نمایشگاه ۲۳ عکس ۳۰×۸۰ به نمایش گذاشته شده که به موضوع باغ از دیدگاه نشانه شناسی باغ ایرانی در قالب چیدمان و کولاژ با تکنیک دوخت و دوز روی کاغذ عکس ارائه شده است.

وی که دانشجوی کار‌شناسی ارشد مرمت و احیای بنا‌ها و بافت‎های تاریخی دانشگاه هنر اصفهان است، در خصوص زمان بازدید از نمایشگاه بیان داشت: این نمایشگاه تا جمعه ۱۶ دی برپاست و هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای علاقه‌مندان است.

گالری آرته اصفهان نیز این هفته میزبان آثار فرشاد فدائیان مستندساز و عکاس برجسته کشور است، در این نمایشگاه 24 قطعه عکس رنگی در سایزهای مختلف به نمایش در آمده که از دوم تا هفتم دی‎ماه از ساعت 16 تا 20برای عموم آزاد است.

فرشاد فدائیان تاکنون 42 فیلم را ساخته و در هفت جشنواره فیلم بین‌المللی و 70 نمایشگاه داخلی و خارجی در پاریس، سوئیس، اتریش شرکت کرده و همچنین 13 نمایشگاه عکس از آثار خود برپا کرده که آخرین نمایشگاه عکس او با عنوان "سرد و سرخ" با به وضعیتهای انسانی، مردادماه امسال در نگارخانه مهر تهران برگزار شد.