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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

نمایشگاه "زان باغ بی‎نشانه" در گالری تکش اصفهان برپاست

نمایشگاه "زان باغ بی‎نشانه" در گالری تکش اصفهان برپاست

اصفهان - خبرگزاری مهر: سید مصطفی جعفری نمایشگاه عکس «زان باغ بی‌نشانه» را در گالری تکش و فرشاد فدائیان آثار عکاسی خود را درگالری آرته به نمایش گذاشته‎اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس سید مصطفی جعفری با عنوان «زان باغ بی‌نشانه» از امروز در گاری تکش پذیرای علاقه‌مندان است.

به گفته جعفری در این نمایشگاه ۲۳ عکس ۳۰×۸۰ به نمایش گذاشته شده که به موضوع باغ از دیدگاه نشانه شناسی باغ ایرانی در قالب چیدمان و کولاژ با تکنیک دوخت و دوز روی کاغذ عکس ارائه شده است.

وی که دانشجوی کار‌شناسی ارشد مرمت و احیای بنا‌ها و بافت‎های تاریخی دانشگاه هنر اصفهان است، در خصوص زمان بازدید از نمایشگاه بیان داشت: این نمایشگاه تا جمعه ۱۶ دی برپاست و هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰  پذیرای علاقه‌مندان است.

گالری آرته اصفهان نیز این هفته میزبان آثار فرشاد فدائیان مستندساز و عکاس برجسته کشور است، در این نمایشگاه 24 قطعه عکس رنگی در سایزهای مختلف به نمایش در آمده که از دوم تا هفتم دی‎ماه از ساعت 16 تا 20برای عموم آزاد است.

فرشاد فدائیان  تاکنون 42 فیلم را ساخته و در هفت جشنواره فیلم بین‌المللی و 70 نمایشگاه داخلی و خارجی در  پاریس، سوئیس، اتریش شرکت کرده و همچنین 13 نمایشگاه عکس از آثار خود  برپا کرده که آخرین نمایشگاه عکس او با عنوان  "سرد و سرخ" با به وضعیتهای انسانی، مردادماه امسال در نگارخانه مهر تهران برگزار شد.

کد مطلب 1491761

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