به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس سید مصطفی جعفری با عنوان «زان باغ بینشانه» از امروز در گاری تکش پذیرای علاقهمندان است.
به گفته جعفری در این نمایشگاه ۲۳ عکس ۳۰×۸۰ به نمایش گذاشته شده که به موضوع باغ از دیدگاه نشانه شناسی باغ ایرانی در قالب چیدمان و کولاژ با تکنیک دوخت و دوز روی کاغذ عکس ارائه شده است.
وی که دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی دانشگاه هنر اصفهان است، در خصوص زمان بازدید از نمایشگاه بیان داشت: این نمایشگاه تا جمعه ۱۶ دی برپاست و هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای علاقهمندان است.
گالری آرته اصفهان نیز این هفته میزبان آثار فرشاد فدائیان مستندساز و عکاس برجسته کشور است، در این نمایشگاه 24 قطعه عکس رنگی در سایزهای مختلف به نمایش در آمده که از دوم تا هفتم دیماه از ساعت 16 تا 20برای عموم آزاد است.
فرشاد فدائیان تاکنون 42 فیلم را ساخته و در هفت جشنواره فیلم بینالمللی و 70 نمایشگاه داخلی و خارجی در پاریس، سوئیس، اتریش شرکت کرده و همچنین 13 نمایشگاه عکس از آثار خود برپا کرده که آخرین نمایشگاه عکس او با عنوان "سرد و سرخ" با به وضعیتهای انسانی، مردادماه امسال در نگارخانه مهر تهران برگزار شد.
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