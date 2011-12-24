تاریخ مصرف گروهک منافقین پایان یافته‌ است

به گزارش خبرگزاری مهر، نیره اخوان بیطرف ‌با اشاره به سرنوشت گروهک تروریستی منافقان، اظهار داشت: وقتی باراک اوباما برای خروج این گروهک تروریستی ضرب‌الاجل تعیین کرد و کشورهای اروپایی نیز حاضر به پذیرش اعضای آن نیستند، بر همین اساس می‌توان گفت گروهک تروریستی منافقین به پایان راه و عمر خود رسیده‌اند.

وی افزود: ملتهای دنیا از جنایات گروهک تروریستی منافقان مطلع هستند و مرگ این گروهک را به رسمیت می‌شناسند اما دولت استکباری آمریکا هنوز می‌کوشد با تنفس مصنوعی آنها را سرپا نگه دارد که بعید است این اقدامات راه به جایی ببرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ، گسست و نابودی را سرنوشت گروهک منافقین خواند و اضافه کرد: اگر اعضای این گروهک تروریستی بخواهند به کشور برگردند، آنهایی که دستشان به خون ملت آلوده است مجازات می‌شوند و فریب‌خوردگان نیز در صورت توبه کردن با رأفت اسلامی مواجه می‌شوند.

وی تصریح کرد: تاریخ مصرف گروهک منافقین برای نظام سلطه به پایان رسیده به همین علت کشورهای اروپایی حاضر به پذیرش اعضای آن نیستند چون حتی دیگر برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی ایران کارایی ندارند و حمایت از آن‌ها فقط هزینه‌بر است.