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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۰۱

خورشیدی:

راهبردهای دادگستری گلستان تدوین می شود

راهبردهای دادگستری گلستان تدوین می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری گلستان گفت: اهداف راهبردی دادگستری استان در قالب برنامه 5 ساله تدوین می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیض محمد خورشیدی افزود: این اهداف راهبردی به منظور یکپارچه سازی برنامه ها و انطباق سازمانی تهیه، تدوین و برای تایید نهایی برای اجرا به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال می شود.

وی اظهار داشت: این برنامه بر اساس قانون اساسی و سیاست های کلی نظام اداری و قضایی کشور مصوب مقام معظم رهبری تدوین می شود.

وی تصریح کرد: توسعه و ترویج معارف اسلامی و اخلاقی کارکنان ، تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه و گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در بین آحاد مردم از جمله راهبردهای دیده شده در این برنامه 5 ساله است.

خورشیدی در ادامه سخنان خود، صیانت از اقتدار قوه قضاییه در چارچوب قانون، ارتقای وضعیت دادرسی، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی، حاکمیت قانون و سلامت اداری، ارتقای کارآیی و اثربخشی، توسعه عدالت الکترونیک و بهبود ساختار ها را از دیگر راهبردهای این برنامه عنوان کرد.

به گفته وی، با تدوین این برنامه، سیاست ها، راهبردها و برنامه های اجرایی دستگاه قضایی استان تا سال 94 مشخص می شود.

کد مطلب 1491767

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