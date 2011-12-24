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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

شکاری خبر داد:

دانشکده علمی کاربردی علوم پزشکی هرمزگان راه اندازی می شود

دانشکده علمی کاربردی علوم پزشکی هرمزگان راه اندازی می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از راه اندازی دانشکده علمی کاربردی علوم پزشکی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد شکاری با اشاره به نقش آموزش در علوم پزشکی گفت: با هدف ارتقای سطح دانش و بالابردن بهره وری کارکنان بخش بهداشت و درمان نخستین دانشکده علمی کاربردی در مقطع کاردانی و کارشناسی به صورت پودمانی دانشجو پذیرش می کند.

دکتر شکاری افزود: دانشکده علمی کاربردی علوم پزشکی باعث بهبود شاخصهای آموزشی کارکنان بهداشت و درمان در غرب استان خواهد شد و با استقرار این دانشکده رتبه علمی غرب استان ارتقا خواهد یافت و کارکنان بهداشت و درمان در حین خدمت می توانند از دانش علم پزشکی و آموزشهای به روز بهره مند گردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان یادآورشد: در گام نخست رشته فوریتهای پزشکی درمقطع کاردانی دانشجو پذیرش می کند و در مراحل بعد رشته های مورد نیاز بهداشتی درمانی راه اندازی می شود.

کد مطلب 1491768

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