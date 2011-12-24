دانشکده علمی کاربردی علوم پزشکی هرمزگان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد شکاری با اشاره به نقش آموزش در علوم پزشکی گفت: با هدف ارتقای سطح دانش و بالابردن بهره وری کارکنان بخش بهداشت و درمان نخستین دانشکده علمی کاربردی در مقطع کاردانی و کارشناسی به صورت پودمانی دانشجو پذیرش می کند.

دکتر شکاری افزود: دانشکده علمی کاربردی علوم پزشکی باعث بهبود شاخصهای آموزشی کارکنان بهداشت و درمان در غرب استان خواهد شد و با استقرار این دانشکده رتبه علمی غرب استان ارتقا خواهد یافت و کارکنان بهداشت و درمان در حین خدمت می توانند از دانش علم پزشکی و آموزشهای به روز بهره مند گردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان یادآورشد: در گام نخست رشته فوریتهای پزشکی درمقطع کاردانی دانشجو پذیرش می کند و در مراحل بعد رشته های مورد نیاز بهداشتی درمانی راه اندازی می شود.