کره شمالی پس از مرگ "کیم جونگ ایل" / سوگواری مردم تا 29 دسامبر

تلویزیون دولتی کره شمالی رسما تایید کرد"کیم جونگ ایل"رهبر69 ساله این کشور ساعت 8:30 دقیقه شنبه گذشته در قطاری که قصد بازدید از ناحیه ای در خارج از پایتخت را داشت، بر اثر حمله قلبی درگذشت.

کیم جونگ ایل از سال 1994 پس از مرگ پدرش رهبر این کشور کمونیستی بوده و در سال 2008 دچار سکته مغزی شده بود و به همین دلیل زیاد در محافل عمومی حاضر نمی شد.

در پی اعلام خبر مرگ رهبر کره شمالی "کیم جونگ اون" فرزند 28 ساله کیم جونگ ایل که در دانشگاه بین الملل "برنی" سوئد تحصیل کرده، به عنوان جانشین وی معرفی شد.

کیم جونگ اون در کنگره ملی حزب کمونیست کره شمالی که در سال 1989 برگزار شد، به عنوان عضو ارشد کمیته مرکزی حزب کمونیست و جانشین رئیس کمیسیون نظامی این کشور انتخاب شد.