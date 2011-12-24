9 دی فرصتی برای اعلام حمایت مردم از ولایت فقیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حاجی زاده در جلسه برنامه ریزی حماسه نهم دی حضور آگاهانه، بهنگام و بی نظیر مردم را تیر خلاصی بر پیکر نیمه جان جریان فتنه عنوان کرد.

وی افزود: ایجاد تردید و یاس نسبت به وضعیت کشور از جمله حربه هایی است که دشمن مصرانه در پی نهادینه کردن آن در ذهن آحاد مختلف جامعه است.

فرماندار فیروزه برنامه ریزی و بسترسازی برای گرامیداشت هر چه پرشورتر حماسه نهم دی و بصیرت افزایی را از جمله راهکارهای مقابله با تهدیدات، نرم دشمن دانست.

حاجی زاده با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: برگزاری انتخابات سالم و عدم تاثیر و دخالت مجریان انتخابات بر نتایج آن خواسته رهبری، رئیس جمهور و تمامی اقشار جامعه از اعضای ستاد های انتخاباتی است.