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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۳

حاجی زاده:

9 دی فرصتی برای اعلام حمایت مردم از ولایت فقیه است

9 دی فرصتی برای اعلام حمایت مردم از ولایت فقیه است

فیروزه - خبرگزاری مهر: فرماندار فیروزه نهم دی ماه را فرصتی برای اعلام حمایت مجدد مردم بصیر از ولایت فقیه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حاجی زاده در جلسه برنامه ریزی حماسه نهم دی حضور آگاهانه، بهنگام و بی نظیر مردم را تیر خلاصی بر پیکر نیمه جان جریان فتنه عنوان کرد.

وی افزود: ایجاد تردید و یاس نسبت به وضعیت کشور از جمله حربه هایی است که دشمن مصرانه در پی نهادینه کردن آن در ذهن آحاد مختلف جامعه است.

فرماندار فیروزه برنامه ریزی و بسترسازی برای گرامیداشت هر چه پرشورتر حماسه نهم دی و بصیرت افزایی را از جمله راهکارهای مقابله با تهدیدات، نرم دشمن دانست.

حاجی زاده با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: برگزاری انتخابات سالم و عدم تاثیر و دخالت مجریان انتخابات بر نتایج آن خواسته رهبری، رئیس جمهور و تمامی اقشار جامعه از اعضای ستاد های انتخاباتی است.

کد مطلب 1491771

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