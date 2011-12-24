ماهواره روسها سقوط کرد/ پنجمین شکست فضایی روسها در سال 2011

به گزارش خبرگزاری مهر، این شکست که جدیدترین نمونه از سری شکستهای اخیر فعالیتهای فضایی روسیه به شمار می رود، به دلیل بروز نقص فنی در راکت ماهواره بر رخ داده است. قرار بود راکت سایوز 2 ماهواره ارتباطی نظامی "مِریدیان" را از پایگاه نظامی Plesetsk در شمال روسیه به فضا حمل کند. اما این راکت نتوانست به مدار زمین برسد و منجر به شکل گیری پنجمین شکست در ماموریتهای فضایی روسیه در سال 2011 شد.

"ولادیمیر پوپووین" - رئیس آژانس فضایی روسیه در راستای این شکست جدید اعلام کرد این بخش از صنعت فضایی دچار نوعی بحران شده که به نظر مشکل اصلی در موتور راکتها است اما تصمیم گیری برای تعیین مشکل اصلی نیازمند بررسی های بیشتر است.

بر اساس گزارش ریانووستی، پوپووین این سخنان را در کنفرانس خبری که پس از اتصال موفقیت آمیز اتصال کپسول سایوز به ایستگاه بین المللی فضایی برگزار شده بود، بیان کرد.

راکت سایوز 2 در نزدیکی شهر "توبولسک" در سیبری سقوط کرده است، این راکت نسخه ای ارتقا یافته از راکت تقویت کننده سایوز روسیه است.

شکستهای روسیه در سال 2011

بدشانسی های روسیه در سال 2011 از دومین ماه سال آغاز شد، زمانی که ماهواره نظامی Geo-Ik2 نتوانست خود را به مدار زمین برساند. در 18 آگوست راکتی دیگر به نام "پروتون" محموله 300 میلیون دلاری خود را به مداری اشتباه انتقال داد.

کمتر از یک هفته بعد نقص در موتوری سه مرحله ای پرتاب دیگری را با شکست مواجه کرد که این بار محموله روباتیک ملزومات ایستگاه فضایی بین المللی به جای رسیدن به ایستگاه فضایی و اتصال به آن در نقطه ای از سیبری سقوط کرده و خسارتی جدی به ناسا و آژانس فضایی روسیه وارد کرد. زیرا پس از این سقوط ناسا و آژانس فضایی روسیه دیگر ماموریتها به سوی ایستگاه را متوقف ساختند.

بر اساس گزارش اسپیس، هشتم نوامبر دردناکترین شکست روسها در برنامه های فضایی شان را به همراه داشت و کاوشگر فوبوس گرانت این کشور به سوی قمر فوبوس سیاره مریخ به دلیل نقص فنی ارتباط با مرکز زمینی را از دست داد و در مدار زمین سرگردان شد. سقوط راکت سایوز 2 نیز پنجمین شکستی است که روسها در سال 2011 باید آن را تحمل کنند.