نمایش "شب بخیر مادر" در تبریز اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش 50 دقیقه ای "شب بخیر مادر" نوشته "مارشا نورمن" به کارگردانی هادی ولی پور قره قیه، کارگردان تبریزی از فردا – یکشنبه چهار دی ماه با بازی سکینه زمانی و نرجس ابراهیمی غانمی اجرا می شود.

این نمایش از چهار تا 11 دی ماه در سالن شماه دو (سالن استاد صادقی) خانه تئاتر تبریز به روی صحنه می رود.

هادی ولی پور، کارگردان این نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: داستان این نمایش رابطه عاطفی مادر و دختری را نشان می دهد که دختر به دلیل سرخوردگی از اتفاقات زندگی و شکستهای متوالی اقدام به خودکشی می کند اما مادرش درصدد است او را از این کار بازدارد.

وی افزود: این نمایش با خوانشی جدید اجرا شده، در متن اصلی در پایان داستان دخترک موفق می شود خودش را بکشد اما ما در اجرای این نمایش تصمیم را برعهده تماشاگر گذاشته ایم که در رابطه با رفتار و نتیجه اعمال بازیگران قضاوت کنند.

سرپرست گروه هنری تنها، اظهار داشت: این گروه پیش از این بیشتر در زمینه پژوهش تئاتر، مستند و فیلم سازی فعالیت کرده و در جشنواره های متعدد منطقه ای و کشوری نیز موفق به کسب مقام شده است.

ولی پور به همراه گروه هنری تنها پیش از این موفق به کسب جایزه متن سوم جشنواره دانشجویی بهار آزادی برای نمایش "وقتی دستهای پرمهرت سرد شدند"، جایزه طراحی نور در جشنواره دانشجویی منطقه ای و برگزیده طراحی صحنه برای نمیش "چمچه خاتون" شده است.

گفتی است، رشید عباسی: مدیر صحنه، خدیجه عبادی: مشاور کارگردان، حمید کماری: طراح پوستر و بنر، نسترن اصغری: طراح برشور و سعید کرداوغلی: عکاس این نمایش، هستند.