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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

حافظی:

طرح پزشک امین تحولی اساسی در نظام درمان تامین اجتماعی است

طرح پزشک امین تحولی اساسی در نظام درمان تامین اجتماعی است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور اجرای طرح پزشک امین را تحولی اساسی و مهم در نظام درمان این سازمان عنوان کرد.

 رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون از 780 پزشک عمومی در سطح استان گیلان تعداد 550 پزشک آمادگی خود را برای همراهی با طرح پزشک امین اعلام کرده اند.

وی همچنین تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در گیلان را یک میلیون و 100 هزار نفر ذکر کرد و اظهارداشت: بیمه شدگان می توانند با ثبت نام در طرح پزشک امین و انتخاب پزشک مورد نظر خود از خدمات رایگان پزشکی دراین طرح بهره مند شوند.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور با بیان اینکه طرح پزشک امین در گیلان برای نخستین بار در کشور اجرا خواهد شد، گفت: این استان به لحاظ داشتن شرایط مناسب نخستین استان کشور بشمار می رود که طرح پزشک امین در آن اجرا می شود و تا پایان سال دو استان دیگر کشور نیز زیر پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: بیمه شدگان تامین اجتماعی می توانند با مراجعه به سایت سازمان تامین اجتماعی به نشانی www.tamin.ir و ثبت نام در طرح پزشک امین از خدمات این طرح بهره مند شوند.

کد مطلب 1491776

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