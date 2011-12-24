"فلسفه در عصر علم" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پاتنم در این اثر به نوعی تاریخ فلسفه جدید را مورد بررسی قرار داده است. در این اثر می توان سیر تکاملی اندیشه پاتنم را نیز مشاهده کرد، پاتنم در اثر جدید خود که مشتمل بر مقالات اوست نسبت میان اخلاق و علم را نیز مورد بررسی قرار داده است.

هیلاری پاتنم از تأثیرگذارترین فیلسوفان معاصر است که بر طیف وسیعی از حوزه‌های مطالعاتی و دانشگاهی تأثیرگذار بوده است. پاتنم تأثیر زیادی بر نظریه‌های معنا، تفسیرهای مکانیک کوانتم، نظریه تغییر، منطق و ریاضیات داشته است.



این اثر با عنوان "فلسفه در عصر علم: فیزیک، ریاضیات و شک گرایی" از سوی انتشارات دانشگاه هاروارد منتشر شده است.