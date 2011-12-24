صدورکارت ملی هوشمندبرای تمام ایرانیان از سال آینده

محمد ناظمی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: صدور کارت ملی هوشمند بصورت پایلوت در دست انجام است و در این خصوص قرار داد تجهیز هشت سامانه صدور کارت ملی هوشمند که نیازمند نرم افزارهای ویژه است منعقد شده و یا در دست انعقاد است.

به گفته وی، با توجه به اینکه امکان تولید وسایل مورد نیاز برای صدور کارت ملی هوشمند در کشور وجود ندارد به همین دلیل باید از خارج از کشور وارد شود و همین موضوع مدتی زمان نیاز دارد.

رئیس سازمان ثبت احوال تاکید کرد: براساس برنامه ریزیهای انجام شده در دهه فجر کارت ملی هوشمند بصورت آزمایشی به بهره برداری می رسد.

ناظمی اردکانی افزود: کارت ملی هوشمند برای تمامی ایرانیان خارج از کشوری که دارای کارت شناسایی و شناسنامه ایرانی هستند نیز صادر خواهد شد.

وی گفت: در 6 ماه اول سال آینده صدور کارت ملی هوشمند بصورت پایلوت در استان قم آغاز می شود و در صورت موفقیت آمیز بودن طرح ، در نیمه دوم سال نیز اجرای سراسر آن برای تمامی مردم کشور آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بهره برداری از کارت ملی هوشمند با سازمان ثبت احوال است گفت: فضای کاربری سایبری و مجازی برای این کار در سازمان آغاز شده و سایر دستگاههایی که از کارت ملی هوشمند استفاده خواهند کرد باید زیر ساختهای خود را فراهم کنند.

معاون وزیر کشور از جایگزین شدن کارت ملی هوشمند به جای شناسنامه ها خبر داد و تاکید کرد: با اجرای سراسری این طرح در سطح ملی ، در آینده ای نزدیک کارت ملی هوشمند جایگزین شناسنامه می شود.