جزئیات مذاکرات آبی ایران - آذربایجان/ توقف سدسازی در اطراف دریاچه ارومیه

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر در زمینه آخرین اقدامات انجام شده برای حل مشکل خشکی دریاچه ارومیه و اینکه در مهرماه امسال کارگروهی نیز در دولت به صورت ویژه تشکیل شد و قرار است این موضوع را پیگیری کند، گفت: در این خصوص نشستها و بررسی های مختلفی را داشتیم.

شناسایی دلایل خشکی

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تاکید بر اینکه شناخت علل و دلایل خشکسالی یکی از مسائلی است که پیرامون آن کارشناسی هایی صورت گرفته است، اظهار داشت: برای این منظور با استفاده از نظرات همه متخصصانی که در این بخش صاحبنظر هستند، در بسترهایی که شاید تاکنون بیان نشده باشد، تلاشهایی برای علت یابی مسئله انجام شد.

عطارزاده خاطر نشان کرد: در علت یابی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که مهم ترین مسئله در این بخش خشکسالی اقلیمی و مسائل ناشی از تغییراتی است که در این بخش حاصل شد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، افزود: علاوه بر خشکسالی برخی مسائل جانبی دیگر نیز در بروز خشکی بخشی از دریاچه ارومیه نقش داشته است و امیدواریم که اگر به نتایج کامل تحقیقات برسیم بتوانیم آن را اطلاع رسانی کنیم.

بازگشایی رودخانه‎ها به سمت دریاچه ارومیه

وی بیان داشت: گشایش رودخانه ها به داخل دریاچه یکی از اقداماتی بوده است که شروع شده است و امیدواریم که بتوانیم طی امسال و سال آینده آن را نهایی کنیم و تمامی رسوبات ورودی به دریاچه ارومیه را پاکسازی کنیم و آب بیشتری وارد دریاچه کنیم.

عطارزاده همچنین به اجرای طرح های دیگری مانند محدود کردن سدسازی ها در حوزه دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: تا زمان تعیین تکلیف نهایی مسئله مربوط به دریاچه ارومیه هم طرح های مطالعاتی و سدسازی هایی که در دست انجام است را متوقف کردیم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از توقف آبگیری سدهای ساخته شده در حوزه دریاچه ارومیه برای حل معضل خشکی بخشی از این دریاچه تا زمان تکمیل کارشناسی ها پیرامون خشکی دریاچه ارومیه خبر داد و افزود: آبگیری سدهای تازه ساخته شده فعلا قطع شده است.

توقف آبگیری سدها

این مقام مسئول در وزارت نیرو، تصریح کرد: البته سدهای بزرگ کشور از قبل انقلاب ساخته شده است که تاثیر مستقیمی بر دریاچه ارومیه نداشته است اما با کمبودهایی که به وجود آمد به هر حال ذخایر آبی شاخص شده است که اگر نبود نه آب شرب و نه کشاورزی مردم منطقه قابل تامین نبود.

وی تاکید کرد: از جمله کارهایی که در دست مطالعه است و طی یکی دوبار هم انجام شد بحث باروری ابرها است و باران زائی غیرمعمول است و مطالعاتی در دست انجام است و تحقیقاتی صورت می گیرد که بتوانیم به یک نتیجه مثبت تری برسیم.

عطارزاده همچنین از انجام طرح مطالعاتی برای انتقال آب بین حوزه ای خبر داد و تصریح کرد: به دنبال این هستیم که بتوانیم از منابع آبی این بخش به ویژه آذربایجان بتوانیم سهمی برای انتقال به دریاچه بگیریم.

باروری ابرها و انتقال آب ارس

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا این مطلب را هم افزود که در زمینه انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه هم مذاکرات اولیه در اجلاس اخیر با کشور آذربایجان صورت گرفته است و لازم است در این زمینه مجوزهای لازم تامین شود.

به گفته وی، بارش های گذشته نیز توانسته است 2 تا 3 سانتیمتر سطح آب دریاچه ارومیه را افزایش دهد ولی در حال حاضر سطح خشکی گسترده است و هرچه آب بیشتری به آن وارد شود خلاء ها را پر می کند، ولی امیدواریم بارش های پاییزه ادامه داشته باشد تا همانطور که وضعیت دریاچه ارومیه از 2 ماه قبل رو به بهبود گذاشته است، بهتر شود.