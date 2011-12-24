به گزارش خبرنگار مهر، برخی از این گزینه ها که تا پیش از برگزاری جلسه هیئت امنا در رسانه ها به عنوان گزینه های جانشین رئیس کنونی این دانشگاه مطرح شده بودند، با مطرح نشدن در جلسه دیگر شانسی برای به دست آوردن صندلی ریاست دانشگاه آزاد ندارند.

منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدرضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی محمد رنجبر استاد دانشگاه صنعتی شریف، عباس کریمی استاد دانشگاه تهران، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران، فرهاد دانشجو استاد دانشگاه تربیت مدرس، حمید میرزاده عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد، عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد، عباس طائب رئیس منطقه 3 دانشگاه آزاد و کریم زارع معاون دانشگاه آزاد تا پیش از جلسه 30 آذرماه به عنوان گزینه ریاست دانشگاه مطرح شده بودند.

این در حالیست که در جلسه 30 آذرماه، شانس کسب کرسی ریاست دانشگاه آزاد برای محمدرضاعارف، حسن شجاعی فرد، منصور کبگانیان و عباس کریمی از دست رفت.

در جلسه هفته گذشته هیئت امنای دانشگاه آزاد، اشخاصی چون حمید میرزاده، فرهاد رهبر، فرهاد دانشجو و علی محمد رنجبر به عنوان گزینه های ریاست دانشگاه آزاد مطرح شدند.