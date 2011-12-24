جشنواره خاطرات تلخ و شیرین دانشجویان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سومین دوره جشنواره خاطرات دانشجویی، تلخ و شیرین را با هدف ایجاد فضای تنوع و نشاط در محیط دانشگاه‌ها و ثبت لحظات تلخ و شیرین زندگی دانشجویی برگزار می‌کند.

علاقه‌مندان اعم از دانشجویان اساتید، دانش آموختگان، کارمندان دانشگاه‌ها و به طور کلی تمامی افرادی که به نوعی با دانشگاه در ارتباط هستند می‌توانند آثار خود را در قالب‌های متنوع خاطرات مکتوب، عکس، فیلم، طراحی پوستر، وبلاگ و سایر زمینه‌ها به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

آثار با موضوع انقلاب، دفاع مقدس، اردوهای جهادی و راهیان نور در بخش ویژه جشنواره شرکت خواهند کرد.

به صاحبان آثار برگزیده جوایز ارزنده‌ای تعلق خواهد گرفت و در مجموعه آثار جشنواره به چاپ خواهد رسید.