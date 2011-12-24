  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۷

جشنواره خاطرات تلخ و شیرین دانشجویان برگزار می شود

جشنواره خاطرات تلخ و شیرین دانشجویان برگزار می شود

اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سومین دوره جشنواره خاطرات دانشجویی، تلخ و شیرین را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سومین دوره جشنواره خاطرات دانشجویی، تلخ و شیرین را با هدف ایجاد فضای تنوع و نشاط در محیط دانشگاه‌ها و ثبت لحظات تلخ و شیرین زندگی دانشجویی برگزار می‌کند.

علاقه‌مندان اعم از دانشجویان اساتید، دانش آموختگان، کارمندان دانشگاه‌ها و به طور کلی تمامی افرادی که به نوعی با دانشگاه در ارتباط هستند می‌توانند آثار خود را در قالب‌های متنوع خاطرات مکتوب، عکس، فیلم، طراحی پوستر، وبلاگ و سایر زمینه‌ها به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
 
آثار با موضوع انقلاب، دفاع مقدس، اردوهای جهادی و راهیان نور در بخش ویژه جشنواره شرکت خواهند کرد.
 
به صاحبان آثار برگزیده جوایز ارزنده‌ای تعلق خواهد گرفت و در مجموعه آثار جشنواره به چاپ خواهد رسید.
 
داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق سایت دبیرخانه به آدرس www.caaj.ir در ارتباط باشند.
کد مطلب 1491783

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها