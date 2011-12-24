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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۷

تا پایان سال جاری/

مدت زمان رفت و برگشت قطار شهری مشهد به 80 دقیقه کاهش می یابد

مدت زمان رفت و برگشت قطار شهری مشهد به 80 دقیقه کاهش می یابد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد گفت: اکنون زمان رفت و برگشت قطار شهری از ایستگاه غدیر تا وکیل آباد 91دقیقه است که تا پایان سال جاری به 80 دقیقه در ساعت خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیژنی با بیان اینکه سرعت قطار باید بین 30تا 70کیلومتر باشد، افزود: در حال حاضر قطار شهری مشهد با سرعت 60کیلومتر حرکت می کند که امکان افزایش سرعت قطار وجود دارد.

وی اشاره کرد: تا پایان سال سیستم هایراهبری اتوماتیک قطار و حفاظت اتوماتیک قطار نصب و ارتباط آن ها با مرکز فرمان برقرار می شود.

بیژنی افزود: تا پایان سال که سیستم های کنترل قطار بر روی قطار شهری مشهد نصب شود حداکثر سرعت قطار شهری به  70کیلومتر در ساعت می رسد و با افزایش سرعت قطار میزان سیر قطار نیز کاهش می یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر مدت زمان حرکت قطار از ایستگاه اول به آخر و برگشت آن 91دقیقه است که با تکمیل شدن سیستم های حفاظتی این مسیر به 80 دقیقه می رسد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد اظهار داشت: توقف قطار در ایستگاه های شلوغ و پرتردد بین 20تا 30ثانیه و در ایستگاه های خلوت بین 10تا 20دقیقه است.

کد مطلب 1491784

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