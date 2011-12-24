مدت زمان رفت و برگشت قطار شهری مشهد به 80 دقیقه کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیژنی با بیان اینکه سرعت قطار باید بین 30تا 70کیلومتر باشد، افزود: در حال حاضر قطار شهری مشهد با سرعت 60کیلومتر حرکت می کند که امکان افزایش سرعت قطار وجود دارد.

وی اشاره کرد: تا پایان سال سیستم هایراهبری اتوماتیک قطار و حفاظت اتوماتیک قطار نصب و ارتباط آن ها با مرکز فرمان برقرار می شود.

بیژنی افزود: تا پایان سال که سیستم های کنترل قطار بر روی قطار شهری مشهد نصب شود حداکثر سرعت قطار شهری به 70کیلومتر در ساعت می رسد و با افزایش سرعت قطار میزان سیر قطار نیز کاهش می یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر مدت زمان حرکت قطار از ایستگاه اول به آخر و برگشت آن 91دقیقه است که با تکمیل شدن سیستم های حفاظتی این مسیر به 80 دقیقه می رسد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد اظهار داشت: توقف قطار در ایستگاه های شلوغ و پرتردد بین 20تا 30ثانیه و در ایستگاه های خلوت بین 10تا 20دقیقه است.