افزایش آمار شرکت کنندگان در جشنواره اصول عقاید گویای موفقیت طرح است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مقدمی افزود: با توجه به نو بودن روش آموزشی، این جشنواره از طریق آموزش پایدار و خلاق به نهادینه ساختن اصول عقاید در ذهن و باور جامعه مخاطب آن به ویژه نسل جوان و نوجوان می پردازد.

وی اذعان داشت: با توجه به آمارهای کنونی که در سایت جشنواره موجود است و افزایش لحظه به لحظه تعداد شرکت کنندگان امید آن می رود که شاهد حضور حداکثری از طرف اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان در این جشنواره باشیم.

سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان با اعلام این که با توجه به آموزه های دینی و اعتقادی ما مسلمانان که همواره تاکید بر فراگیری آموزه های دینی به ویژه امور اعتقادی از طریق آموزش دارد، یادآور شد: همواره مهمترین تاکید ائمه معصومین(ع) نیز دعوت مردم به دین اسلام با روشهای عملی بوده است که این جشنواره نیز راهی برای عملی کردن این روش در جامعه است.

وی افزود: آموزش و تعلیم بر پایه راه های عملی و جذاب برای اقشار مختلف جامعه موثرتر از سایر روشهاست و به همین منظور این نرم افزار با استفاده از شیوه های مبتکرانه در ارائه آموزش اصول اعتقادی سعی بر این نموده که با ابداع یک روش اصولی و در عین حال آسان و اثرگذار به این اصل جامعه عمل بپوشاند که با توجه به استقبال کم نظیر از این نرم افزار امیدواریم شاهد اثرات خوب آن در جامعه باشیم.

وی استقبال جوانان و نوجوانان عضو کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استانهای شمالغرب کشور از این جشنواره را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به آمار رسمی سایت این جشنواره ، تا به امروز استان زنجان پیشرو در عرصه رقابت ها بوده است و به لحاظ تعداد شرکت کنندگان نیز از وضعیت خوبی نسبت به دیگر استانها برخوردار است.

مقدمی افزود: با توجه به استقبال خوب و کم نظیر از این جشنواره و قول مساعد مسئولان ستاد عالی کانونهای مساجد کشور امیدواریم این جشنواره در سراسر کشور به اجرا در آید که با تحقق یافتن این امر امیدواریم شاهد یک سیر صعودی حرکت فرهنگی و مذهبی در راستای احیای باورهای دینی و اعتقادی در جامعه باشیم.