50 درصد اراضی تحت کشت جیرفت دچار سرمازدگی شدند

مجید درینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش شدید دما در روزهای اخیر در این شهرستان گفت: براساس بررسی های صورت گرفته تاکنون میزان خسارت ناشی از سرما در بخش کشاورزی جیرفت 40 میلیارد ریال برآورد شده است.

درینی یادآور شد: بررسی ها برای تعیین میزان خسارت نهایی در حال انجام است.

وی ابراز داشت: 200 هکتار از اراضی کشاورزی جیرفت در پی کاهش دما 40 تا 50 درصد دچار خسارت شدند.

این مسئول جیرفت را یکی از مهم ترین قطب های کشاورزی استان کرمان دانست و بیان داشت: این شهرستان در تامین مرکبات کشور نقش موثری را ایفا می کند.

وی ابراز داشت: کشاورزان به محض دریافت هشدارهای کاهش دما با استفاده از روش های حفاظتی و به کار گیری تجربیات سالهای گذشته از جمله آبیاری مرتب و استفاده از وسایل گرمایشی و ایجاد دود در اطراف مزارع و باغات از خسارت احتمالی سرمازدگی جلوگیری کنند.

درینی همچنین از کشاورزان خواست از کشت بی موقع و خارج از برنامه خودداری کنند.

