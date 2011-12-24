شناسایی صنعتگران توانمند داخلی در نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری

عبدالامیر حویزاوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برپایی اینگونه نمایشگاه ها از طریق تامین قطعات و تجهیزات موردنیاز در پایداری تاسیسات و تجهیزات بسیار اثرگذار است.

وی اضافه کرد: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب هم اکنون حدود 700 پروژه در ارتباط با احداث و توسعه تاسیسات مرتبط با تولید و پشتیبانی از تولید نفت و گاز در دست اجرا دارد که تامین قطعات و تجهیزات از منابع داخلی، سبب شتاب بخشی به اجرای آنها می شود.



حویزاوی با اشاره به توسعه دو کارخانه فرآورش نفت نمکی در محدوده عملیاتی این شرکت، گفت: در اجرای این پروژه ها که در آستانه راه اندازی قرار دارند، از توان متخصصان داخلی استفاده شده و بخش عمده ای از تجهیزات این واحدها ساخت داخل است.

مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از متولیان برپایی نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری قدردانی و اظهارکرد: برگزاری چنین نمایشگاه هایی می تواند در هم افزایی صنعتگران و شرکت های نفتی و افزایش توان سازندگان داخلی بااهمیت باشد.



نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری همزمان با اول دی ماه سالروز تاسیس شرکت ملی حفاری ایران در اهواز گشایش یافت و تا پنجم دی ماه همه روزه از ساعت 9 تا 17 برای بازدید علاقه مندان دایر است.