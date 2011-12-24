استاندار سیستان و بلوچستان ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تصمیم هیئت دولت مبنی بر ابقا استاندار سیستان و بلوچستان موجی از خوشحالی را در میان مردم و مسئولان استان به راه انداخت.

ابقا استاندار سیستان و بلوچستان موجب اعلام رضایت نمایندگان استان و آیت الله سلیمانی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان از دولت، رئیس جمهور و وزیر کشور شد.

صحبت های نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان در خطبه های نماز جمعه دیروز گواه بر این ادعا است که تجارب گران سنگ علی محمد آزاد و آگاهی وی از مشکل ها و توانمندی های استان قطعا به نفع مردم، مدیران و نمایندگان این خطه از جنوب شرق کشور است.

آیت الله عباسعلی سلیمانی گفت: اقدام ستودنی دولت که بعد از گذشت 50 روز تصمیم به ابقای استاندار سیستان و بلوچستان گرفت، قابل تقدیر است.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار امیدواری کرد، استاندار سیستان و بلوچستان با تلاش بیش از پیش در راستای اهداف نظام و عمران و آبادی این خطه از میهن اسلامی تلاش کند.