تمرینات صنعت نفت از یکشنبه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات این تیم برای آماده سازی به منظور حضور در نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر جام خلیج فارس از ساعت 15 فردا چهارم دی ماه زیر نظر کادر فنی آغاز می شود.

آلبرتو کاستا سرمربی طلایی پوشان از روز چهارشنبه این هفته در تمرینات حاضر خواهد بود و بازیکنان خارجی صنعت نفت با یک روز تاخیر از روز دوشنبه پنجم دی ماه در تمرینات حاضر می‌شوند.



اولین دیدار تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر روز جمعه شانزدهم دی ماه در آبادان مقابل تیم داماش گیلان برگزار خواهد شد.



صنعت نفت آبادان با 23 امتیاز از 17 بازی در رده هشتم جدول رده بندی لیگ برتر باشگاه های کشور قرار دارد.



این تیم در آخرین بازی خود در لیگ برتر در شهر خود با نتیجه چهار بر صفر از میهمان خود سایپای کرج شکست خورد تا نیم فصل را با نتیجه ای نا امیدکننده به پایان برساند.