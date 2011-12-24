خاجی معاون جدید اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر خاجی پیش از این انتصاب ، عهده دار سمتهای مختلفی در وزارت امور خارجه از جمله رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در رباط، مشاور وزیر امور خارجه ، مدیر کل خلیج فارس، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض و در دوران تهاجم آمریکا به عراق سمت نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور عراق را عهده دار بوده است.



آخرین سمت خاجی پیش از این انتصاب، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اروپایی در بروکسل و سفیر اکردیته جمهوری اسلامی ایران در لوکزامبورگ بوده است.

