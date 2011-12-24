محقق موسسه واکسن و سرم سازی رازی پژوهشگر برتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از محققان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی به نام عبدالحمید شوشتری به عنوان پژوهشگر برتر کشور انتخاب و معرفی شد.

عبدالحمید شوشتری در دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر به عنوان پژوهشگر برتر کشوری انتخاب شده است.

مراسمی با حضور رئیس جمهور در دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور توسط ستاد ملی هفته پژوهش در محل سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار شده است.

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در کرج مستقر است و یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور به شمار می آید.