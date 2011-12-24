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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

محقق موسسه واکسن و سرم سازی رازی پژوهشگر برتر شد

محقق موسسه واکسن و سرم سازی رازی پژوهشگر برتر شد

کرج - خبرگزاری مهر: محقق موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب و معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از محققان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی به نام عبدالحمید شوشتری به عنوان پژوهشگر برتر کشور انتخاب و معرفی شد.

عبدالحمید شوشتری در دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر به عنوان پژوهشگر برتر کشوری انتخاب شده است.

مراسمی با حضور رئیس جمهور در دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور توسط ستاد ملی هفته پژوهش در محل سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار شده است.

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در کرج مستقر است و یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور به شمار می آید.

کد مطلب 1491804

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