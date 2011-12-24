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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۸

میبدی:

احداث پارکینگ های مکانیزه راه حل ترافیک در مشهد است

احداث پارکینگ های مکانیزه راه حل ترافیک در مشهد است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: با توجه به عدم امکان پارک خطی در معابر مرکزی شهر، راه اندازی پارکینگ های طبقاتی تنها راه حل مشکل ترافیک در خیابان های پرتردد مشهد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امامی میبدی اظهارکرد: در خیابان هایی مانند احمدآباد، سجاد، راهنمایی، سعدی، پیام و خیابان های اطراف بیمارستان های مشهد که درآنها مراکز اداری، تجاری و درمانی تجمع دارند مشکل پارکینگ وجود دارد که برای حل آن باید چاره جویی اساسی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: در گذشته که برای این مراکز بخصوص مراکز درمانی و مطب پزشکان در خیابان هایی مانند پرستار، عارف و یا قائم مجوز تجاری صادر شده مسئله و مشکلی در خصوص کمبود پارکینگ وجود نداشته اما اکنون با ازدیاد جمعیت و زیاد شدن خودروها کمبود پارکینگ در این نقاط بسیار محسوس است.

مدیر عامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد تصریح کرد: عریض کردن خیابان ها و یا ایجاد پارکینگ در این خیابان ها که جزء محل های شلوغ و پرتردد شهر محسوب می شود نمی تواند راهکار مناسبی برای کمبود ترافیک در این مناطق باشد.

وی با بیان اینکه مشارکت بخش خصوصی در ایجاد و راه اندازی پارکینگ های مکانیزه می تواند سازمان را در این امر مهم یاری کند، بیان کرد: در خصوص ایجاد پارکینگ های مکانیزه در سطح شهر مشهد بخصوص خیابان هایی که حجم ترافیکی بالایی دارند برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته و مذاکرات در حد مطلوبی پیش رفته اما این مذاکرات تاکنون نهایی نشده است.

امامی اظهار داشت: در محدوده 17 شهریور که دارای بافتی تجاری است، تا 22 بهمن ماه پارکینگ مکانیزه به منظور رفع معضل ترافیک و جلوگیری از پارک خودروها در حاشیه این خیابان، راه اندازی و بهره برداری می شود.

شایان ذکر است، مشهد در حال حاضر دارای 23 پارکینگ عمومی و چهار پارکینگ مکانیزه در سطح شهراست که پارکینگ های مکانیزه باغ ملی و 17شهریور نیز تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 1491805

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