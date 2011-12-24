احداث پارکینگ های مکانیزه راه حل ترافیک در مشهد است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امامی میبدی اظهارکرد: در خیابان هایی مانند احمدآباد، سجاد، راهنمایی، سعدی، پیام و خیابان های اطراف بیمارستان های مشهد که درآنها مراکز اداری، تجاری و درمانی تجمع دارند مشکل پارکینگ وجود دارد که برای حل آن باید چاره جویی اساسی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: در گذشته که برای این مراکز بخصوص مراکز درمانی و مطب پزشکان در خیابان هایی مانند پرستار، عارف و یا قائم مجوز تجاری صادر شده مسئله و مشکلی در خصوص کمبود پارکینگ وجود نداشته اما اکنون با ازدیاد جمعیت و زیاد شدن خودروها کمبود پارکینگ در این نقاط بسیار محسوس است.

مدیر عامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد تصریح کرد: عریض کردن خیابان ها و یا ایجاد پارکینگ در این خیابان ها که جزء محل های شلوغ و پرتردد شهر محسوب می شود نمی تواند راهکار مناسبی برای کمبود ترافیک در این مناطق باشد.

وی با بیان اینکه مشارکت بخش خصوصی در ایجاد و راه اندازی پارکینگ های مکانیزه می تواند سازمان را در این امر مهم یاری کند، بیان کرد: در خصوص ایجاد پارکینگ های مکانیزه در سطح شهر مشهد بخصوص خیابان هایی که حجم ترافیکی بالایی دارند برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته و مذاکرات در حد مطلوبی پیش رفته اما این مذاکرات تاکنون نهایی نشده است.

امامی اظهار داشت: در محدوده 17 شهریور که دارای بافتی تجاری است، تا 22 بهمن ماه پارکینگ مکانیزه به منظور رفع معضل ترافیک و جلوگیری از پارک خودروها در حاشیه این خیابان، راه اندازی و بهره برداری می شود.

شایان ذکر است، مشهد در حال حاضر دارای 23 پارکینگ عمومی و چهار پارکینگ مکانیزه در سطح شهراست که پارکینگ های مکانیزه باغ ملی و 17شهریور نیز تا پایان سال به بهره برداری می رسد.