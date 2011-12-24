به گزارش خبرگزاری مهر، جعفری در این باره می‌گوید: با توجه به این که تمرکز گروه تئاتر گیتی در این سالهای اخیر بر اجرای نمایشنامه‌های "ویسنی یک" بوده است، امیدوارم بار دیگر بتوانم نوشته ای از این نمایشنامه نویس معاصرجهان را به صحنه بیاورم.



به گفته جعفری، زمان بازبینی نمایش از سوی دبیرخانه جشنواره 10 دی ماه اعلام شده است که این مسئله کار گروهش را دشوار می کند. او می گوید: برای گروه تئاتر گیتی کیفیت تولید یک اثربسیار حائز اهمیت است. اما گویی در این برنامه ریزی اعلام شده از سوی دبیرخانه کیفیت جایی ندارد.



فرزین صابونی، طوفان مهردادیان، مجید رحمتی، سیروس همتی، خسرو شهراز،علیرضا ناصحی، رضا بهرامی، سامان دارابی، امیرجنانی، رویا میرعلمی، آذر خوارزمی، الهام کردا، ناهید مسلمی، نازگل نادریان، آیدا صادقی، سارا الهیاری و شیرین اسماعیلی افرادی هستند که جعفری از آنان به عنوان بازیگرانی نام می برد که قراراست دراین فرصت کوتاه، این اجرا را آماده کنند.



محمد جعفری سیاوشانی مشاور کارگردان، محسن میرزایی آهنگساز، احمد کچه‌چیان طراح صحنه، کتایون فیض مرندی طراح لباس، رضا بهرامی دستیار کارگردان و فهیمه حکمت اندیش عکاس و فروغ سجادی روابط عمومی این اثر نمایشی هستند.



روح‌الله جعفری از ویسنی‌یک تاکنون نمایشنامه‌های "اسب‌های پشت پنجره" (شهریور و مهر1388) و "تماشاچی محکوم به اعدام" (اسفند1389 و فروردین1390) را در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه آورده است که هر دو با استقبال قابل توجه تماشاگران مواجه شد