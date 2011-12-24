بازیکن پروری در فوتبال بانوان تعطیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز امیرشقاقی در حاشیه دوره های مربیگری درجه D فوتبال آسیا برای بانوان در تبریز افزود: در حال حاضر بازیکن حرفه ای و کامل فوتبال در بخش بانوان به تعداد انگشتان دست نمی رسد و نمی توان با این نفرات تیم ملی قوی در فوتبال بانوان داشت.

وی رشد در فوتبال بانوان را منوط به استعداد یابی و بازیکن سازی دانست و گفت: باید بازیکنان از سنین پایین شناسایی، استعدادیابی، پرورش، آموزش لازم را ببینند و با تجربه و توانایی به رده های سنی بالاتر ارتقا یابند.

امیرشقاقی اضافه کرد: نبود اسپانسر برای فوتبال زنان از دیگر مشکلات این حوزه است که توجه سرمایه گذاران حوزه ورزش در این بخش از فوتبال را می طلبد.

وی وجود فاصله زیاد بین مردان و زنان را در فوتبال غیر قابل انکار عنوان کرد و گفت: این فاصله در تمام بخشها اعم از امکانات، سرمایه گذاری مشهود است که رشد و توسعه فوتبال در بخش بانوان را تحت شعاع قرار داده است.

مدرس AFC خواستار هماهنگی و همکاری وزارت ورزش، تربیت بدنی و فدراسیون شد تا شاهد ظهور و بروز فوتبال بانوان در عرصه های بین المللی را باشیم.

امیرشقاقی سطح دوره برگزار شده در تبریز را متوسط به بالا ارزیابی کرد و گفت: استفاده از این نفرات نیازمند توجه هیئتهای فوتبال در شهرستانها است تا با استفاده از این نفرات زمینه استعدادیابی در شهرستانها که رکن اولیه فوتبال هستند فراهم شود.

وی در پایان ضمن گله مندی از هیئت فوتبال در عدم فراهم آوردن امکانات لازم برای برگزاری این دوره ها گفت: بخصوص در بخش عملی کمترین حذف برنامه برای تمرین آقایان صورت نگرفت و سالن مربوطه به مدت بسیار کمی در اختیار این دوره ها قرار گرفت.

گفتنی است با حضور این مربی و مدرس فوتبال برای اولین بار در آذربایجان شرقی دوره مربیگری درجه D فوتبال آسیا برای نزدیک 50 نفر از بانوان فوتبالیست، به صورت فشرده طی طی 29 آبان تا شش دی در سالن پورشریفی برگزار می شود.