جریمه نصب تابلوهای تبلیغاتی بدون مجوز در مشهد سه برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال قربانی اظهارکرد: براساس مطالعات انجام شده در شهر مشهد 92 بیلبورد،160 استند، و شش دستگاه تلویزیون شهری وجود دارد.

وی تصریح کرد: از این تعداد 79 بیلبورد، 62 استند و پنج تلویزیون با طرح جامع مطالعات مشهد، مطابقت نداشته و باید جمع آوری شوند.

مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری مشهد گفت: از زمانی که وظیفه ساماندهی بیلبوردها، استند ها و تلویزیون های شهری به این سازمان محول شده تا کنون هیچ گونه بیلبورد یا تلویزیون شهری در مشهد اضافه نشده است.

قربانی گفت: تا پایان سال90 هیچ گونه مجوزی از سوی شهرداری مشهد برای نصب بیلبورد و استند در معبرهای شهری داده نمی شود.

وی با بیان اینکه نصب بیلبورد، استند و تلویزیون شهری باید با طرح جامع تبلیغات شهری هماهنگ باشد گفت: در کنار طرح جامع تبلیغات شهری حذف بیلبورد و در صورت آن نصب آن در شهر با استفاده از طرح تفصیلی که در حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در دست تهیه است صورت می گیرد.

قربانی در خصوص عدم صدور مجوز برای نصب بیلبورد در پشت بام ها تا پایان سال جاری گفت: این بیلبورد ها در بیشتر مواقع ایمنی لازم را ندارند و باعث نازیبایی دید بصری می شوند.

وی با اشاره به مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص برخورد با نصب بدون مجوز بیلبورد روی پشت بام ها، تصریح کرد: طبق این مصوبه اگر فردی در بالای پشت بام ملک خود بدون مجوز اقدام به نصب بیلبورد کند علاوه بر دریافت تعرفه نصب بیلبورد با مجوز،عوارض مصوب نیز سه برابر از او اخذ خواهد شد.

قربانی بیان کرد: علاوه بر اعمال جریمه که خود نوعی عامل بازدارندگی است، شهرداری مشهد نسبت به پیگیری در خصوص جمع آوری این تابلوهای غیز مجاز اقدام خواهد کرد.