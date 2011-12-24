ملت ایران برابر اهانت به ارزش ها سکوت نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا قندهاری ظهر شنبه در جلسه ستاد انتخابات استان گفت: با توجه به شرایط بین المللی و وضعیت داخلی و کشورهای همسایه، انتخابات در حساس ترین زمان برگزار می شود.

وی افزود: دشمن با تجربه فتنه گذشته برای انتخابات جاری نیز برنامه ریزی کرده است بنابراین باید مأموریت ها به درستی انجام شده تا کار نظام با قدرت و قوت به پیش برود.

رئیس هئت نظارت بر انتخابات گلستان اظهار داشت: همه می دانند که سالم ترین انتخابات تنها در جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود و هیچ کسی نمی تواند این موضوع را رد کند.

وی اذعان داشت: کسانی که در انتخابات سال 88 بحث تقلب را مطرح کردند نیز واقف بودند که این ادعایی بیش نیست.

وی تصریح کرد: دشمن سعی کرده با اعمال فشار به برخی عوامل داخلی بخش از مردم را در مقابل نظام قرار دهد که این اتفاق هرگز رخ نداد.

حجت الاسلام قندهاری ادامه داد: تجاربی که در جریان فتنه سال 88 بدست آوردیم باید به خوبی از آن بهره بگیریم و حوادث و مسائل آینده را پیش بینی کرده و برای آن راه حل ارائه دهیم.

وی عنوان کرد: ملت ایران هیچکاه در برابر اهانت به ارزش ها سوت نخواهد کرد و این یعنی ولایت مداری و دین مداری که با اتکاء به آن می توانیم انتظار برگزاری یک انتخابات خوب و پرشکوه در سطح استان و کشور داشته باشیم.