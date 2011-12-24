دومین یادواره شهدا ارتش در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کانون بازنشتگان ارتش جمهوری اسلامی ایران (واحد سپهبدشهید صیاد شیرازی) در این زمینه گفت: در سال گذشته اولین یادواره شهدای ارتش جمهوری اسلامی در استان البرز برگزار شد و ان شاالله با توفیقات الهی مصمم هستیم این مراسم را هر سال با شکوهتر از سال قبل برگزار کنیم.



دبیر این یادواره در ادامه افزود: امسال شاهد حضور لشکر 23 نوهد به عنوان فرمانده ارشد ارتش در منطقه هستیم و امیدواریم این مراسم با حضور پرشور این عزیزان با شکوهتر از سال گذشته برگزار شود.



امیر سر تیپ دوم بازنشسته مسلم بهادری در ادامه گفت: دومین یادواره شهدای ارتش جمهوری اسلامی در استان البرز در تاریخ 15 دی ماه در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار می شود.

وی یادآور شد: این یادواره به همت کانون بازنشستگان ارتش و مساعدت دستگاههای اجرایی و فرهنگی استان برگزار می شود.



بهادری از استانداری البرز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، اداره کل حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج و سازمان ایثارگران نزاجا و لشکر 23 نوهد که در برگزاری اولین یادواره همکاری کردند، قدردانی کرد.



