2000 بازرس بر انتخابات گلستان نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جباری ظهر شنبه در حاشیه جلسه ستاد انتخابات استان افزود: دوره های آموزشی ویژه نیز برای بازرسان در استان برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: در برگزاری دوره های مختلف انتخابات ثابت کرده ایم که به قانون عمل خواهیم کرد و در این دوره نیز عمل به قانون یکی از مأموریت های پیش روی ماست.

وی اذعان داشت: از ظرفیت هایی که قانون در اختیار ما قرار داده باید نهایت بهره برداری و استفاده را داشته باشیم.

رئیس هیئت بازرسی بر انتخابات گلستان ادامه داد: انتخابات وسیله ای برای تقویت عزت ملی است و باید زمینه مشارکت مردم را فراهم کرد.

جباری اضافه کرد: حضور مردم قدرت نرم این کشور است که در مقابل تهدیدهای خارجی می تواند مؤثر باشد.