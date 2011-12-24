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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

جباری:

2000 بازرس بر انتخابات گلستان نظارت می کنند

2000 بازرس بر انتخابات گلستان نظارت می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بازرسی بر انتخابات گلستان گفت: قریب به دو هزار نفر به عنوان بازرس در زمان برگزاری انتخابات در استان ایفای نقش می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جباری ظهر شنبه در حاشیه جلسه ستاد انتخابات استان افزود: دوره های آموزشی ویژه نیز برای بازرسان در استان برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: در برگزاری دوره های مختلف انتخابات ثابت کرده ایم که به قانون عمل خواهیم کرد و در این دوره نیز عمل به قانون یکی از مأموریت های پیش روی ماست.

وی اذعان داشت: از ظرفیت هایی که قانون در اختیار ما قرار داده باید نهایت بهره برداری و استفاده را داشته باشیم.

رئیس هیئت بازرسی بر انتخابات گلستان ادامه داد: انتخابات وسیله ای برای تقویت عزت ملی است و باید زمینه مشارکت مردم را فراهم کرد.

جباری اضافه کرد: حضور مردم قدرت نرم این کشور است که در مقابل تهدیدهای خارجی می تواند مؤثر باشد.

کد مطلب 1491815

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