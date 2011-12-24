دانش آموزان ابتدایی پیک نوروزی را اسفندماه تحویل می گیرند/ مدارس اجازه تکلیف دادن ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بیکی افزود: با هدف استمرار بخشی به فرایندهای یادهی، یادگیری، باز آموزی و مرور مفاهیم کتب مختلف پایه های تحصیلی، کارگروههای تألیف پیکهای اول تا پنجم با همکاری گروههای آموزش ابتدایی شهر تهران و آموزگاران منتخب مناطق نوزده گانه تشکیل و کار تدوین این مجموعه ها در حال انجام است.

این مسئول بیان کرد: محتوای پیکها با عنایت به مطالب و دانستنیهای کتب و علایق و استعدادهای دانش آموزان در قالب سئوالات خلاقانه و ابتکاری و ایجاد تفکر واگراست.

مدارس اجازه دادن تکلیف دیگر را ندارند

وی ادامه داد: پیکها پس از بررسی و اصلاحات نهایی در کمیته ارزیابی، چاپ و در اسفندماه در اختیار مناطق و دانش آموزان قرار خواهد گرفت و مدارس غیر از این محتوا، اجازه دادن تکالیف و یا محتوای دیگری را به دانش آموزان ندارند.