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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

بیکی خبر داد:

دانش آموزان ابتدایی پیک نوروزی را اسفندماه تحویل می گیرند/ مدارس اجازه تکلیف دادن ندارند

دانش آموزان ابتدایی پیک نوروزی را اسفندماه تحویل می گیرند/ مدارس اجازه تکلیف دادن ندارند

تهران - خبرگزاری مهر: معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: دانش آموزان اول تا پنجم پایه ابتدایی پیک نوروزی خود را در اسفندماه تحویل می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بیکی افزود: با هدف استمرار بخشی به فرایندهای یادهی، یادگیری، باز آموزی و مرور مفاهیم کتب مختلف پایه های تحصیلی، کارگروههای تألیف پیکهای اول تا پنجم با همکاری گروههای آموزش ابتدایی شهر تهران و آموزگاران منتخب مناطق نوزده گانه تشکیل و کار تدوین این مجموعه ها در حال انجام است.

این مسئول بیان کرد: محتوای پیکها با عنایت به مطالب و دانستنیهای کتب و علایق و استعدادهای دانش آموزان در قالب سئوالات خلاقانه و ابتکاری و ایجاد تفکر واگراست.

مدارس اجازه دادن تکلیف دیگر را ندارند

وی ادامه داد: پیکها پس از بررسی و اصلاحات نهایی در کمیته ارزیابی، چاپ و در اسفندماه در اختیار مناطق و دانش آموزان قرار خواهد گرفت و مدارس غیر از این محتوا، اجازه دادن تکالیف و یا محتوای دیگری را به دانش آموزان ندارند.

کد مطلب 1491820

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