مهلت نقل و انتقال دانشجویان به دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، این دانشگاه به دلیل کمبود ظرفیت و فضای آموزشی و ازدیاد دانشجو در خصوص پذیرش دانشجوی میهمان، انتقال و تغییر رشته محدودیت شدیدی دارد و از این رو بررسی درخواست دانشجویان متقاضی درباره انتقال، میهمان و تغییر رشته منحصراً به صورت اینترنتی صورت می گیرد.

درخواستهایی که خارج از این روش و به صورت دستی و یا حضوری برای دانشگاه ارسال شود فاقد اعتبار است و به آنها ترتیب اثر داده نخواهد شدو عیناً برگشت داده می شود.

دانشجویان تا 15 دی ماه فرصت دارند که از طریق سایت مدیریت امور آموزشی دانشگاه ثبت نام کنند و کلیه مدارک خود را طبق مفاد اطلاعیه اسکن و ارسال کنند. به درخواست های بعد از تاریخ مذکور و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به تقاضای دانشجویان مشروط و آن دسته از دانشجویانی که از نظر تحصیلی وضعیت مبهمی دارند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. متقاضیان پس از ثبت نام و ارسال مدارک حداکثر تا تاریخ 15 دی ماه می توانند با درج کد رهگیری برای رفع نواقص اعلام شده حسب مورد از 16 تا 20 دی ماه به سایت مدیریت امور آموزشی دانشگاه مراجعه کنند.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز هیچگونه تعهدی در قبال ارائه خوابگاه ، به دانشجویان پذیرفته شده میهمان،انتقال و یا تغییر رشته ندارد و صرفاً درخواست داوطلبانی بررسی می شود که ضمن اسکن کلیه اطلاعات ومدارک مورد نیاز از طریق سامانه مربوطه موفق به دریافت کد رهگیری شوند.

اصل مدارک و مستندات به همراه موافقت دانشگاه مبدا باید تا زمان اعلام نتایج شورای نقل و انتقالات نزد دانشجوی ذی نفع بماند و از ارسال اصل مدارک به این دانشگاه خودداری کند. به درخواستهای اسکن شده پس از تاریخ 20 دی ماه و درخواستهای ناقص و یا درخواستهای خلاف واقع ترتیب اثر داده نخواهد شد.