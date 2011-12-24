چهار اثر صنایع دستی قزوین ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بیرانوند در این باره گفت: به منظور حفظ و احیاء میراث معنوی ناملموس، چهار اثر صنایع دستی و هنرهای سنتی قزوین در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.
بیرانوند اظهارداشت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اجرای ماده یک قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی حفظ میراث ناملموس و اجرای ماده 12 این کنوانسیون موفق شد چهار هنر صنایع دستی و سنتی استان قزوین را در فهرست آثار ملی کشور ثبت کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین با اشاره به تنوع صنایع دستی و هنرهای سنتی در استان اعلام کرد: استان قزوین با توجه به شرایط جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از دوران گذشته جایگاه خاصی دارد و هنرهای متنوع و ویژه آن در متون تاریخی مختلف آمده است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر هنرهای سنتی موج بافی با شماره ثبت 184، پَن (کارت) بافی دره الموت با شماره ثبت 186، زره بافی با شماره ثبت 188 و مهارت در ساخت چنگ ایران باستان با شماره ثبت 190 در فهرست آثار ملی کشور گنجانده شده که به احیاء و نگهداری و آموزش این هنرها کمک خواهد شد.
بیرانوند تأکید کرد: با ثبت هنرها و صنایع دستی اصیل استان نیازمند همکاری دستگاههای مرتبط برای حفظ و احیاء سنتها با توجه به قوانین و مقررات هستیم و امیدواریم با این همراهی شاهد رونق و شکوفایی صنایع دستی و هنر سنتی در استان قزوین باشیم.
وی با اشاره به بررسی سه طرح راهبردی، مطالعاتی احداث موزه در استان قزوین گفت: به منظور ارتقاء سطح آثار مطالعاتی و پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین سه طرح مطالعاتی، راهبردی برای احداث موزه را اجرا خواهیم کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین تصریح کرد: پژوهش از اساسیترین نیازها برای رسیدن به رشد و توسعه همه جانبه کشور تلقی می شود که به توسعه پایدار و پیشرفت منجر شده و بدون پژوهش دانش بشری افزایش نیافته و دچار سکون و رکود خواهد شد که حجم وسیع پژوهشهای علمی در کشورهای توسعه یافته صنعتی گویای اهمیت این واقعیت است.
این مسئول یادآورشد: فعالیتهای حوزههای مختلف میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگر استان قزوین نیز با همین رویکرد انجام شده و در حال حاضر برای احداث سه موزه در استان، طرح راهبردی و پژوهشی تهیه شده که اجرایی خواهد شد.
بیرانوند گفت: طرح مطالعاتی موزه زنده سازهای باستانی، خانه موزه عارف قزوینی و احداث نگارخانه عارف قزوینی، در مرحله مقدماتی و مطالعات تکمیلی است که برای انجام آن از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مسئولان پژوهشی چند موزه کشور دعوت به همکاری شده تا از دیدگاههای علمی، پژوهشی اساتید دانشگاهها و افراد با تجربه هم بهره مند شویم.
وی تصریح کرد: علاوه بر طرحهای مطالعاتی که در هفته پژوهش تکمیل می شود، کتاب فرهنگ "تات، تاتی و تاکستان" نیز در دست چاپ است که در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.
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