به گزارش خبرنگار مهر، در 3 روز ابتدای اجرای طرح پیش فروش سکه ( سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه هفته گذشته) تعداد سکه‌های طرح جدید پیش فروش شده با قیمت 546 هزار تومان به 423 هزار و 505 قطعه رسید. برآوردهای اولیه مهر نشان می‌دهد که در روز جاری تعداد سکه های پیش فروش شده از مرز 130 هزار قطعه فراتر رود.

با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که در 4 روز ابتدای اجرای طرح پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی برای تعادل قیمتها در بازار سکه، بیش از 550 هزار قطعه سکه پیش فروش شده که باعث جمع آوری بیش از 300 میلیارد تومان نقدینگی سرگردان از بازار - حداقل برای مدت 4 ماه - شده است.

خبرنگار مهر می‌نویسد: اگر به طور متوسط روزانه 100 هزار قطعه سکه طرح جدید پیش فروش شود، ظرف یکماه معادل 3 میلیون قطعه به ارزش حدود یکهزار و 638میلیارد تومان پیش فروش خواهد شد که 4 ماه طول می کشد که دوباره این مبلغ از بانک خارج شود.

جدول تعداد سکه‌های پیش فروش شده در روزهای اخیر روز - تعداد - ارزش تعداد ارزش سه شنبه 92 هزار و 536 قطعه بیش از 50 میلیارد و 524 میلیارد تومان چهارشنبه 176 هزار و 219 قطعه بیش از 96 میلیارد و 215 میلیون تومان پنجشنبه 154 هزار و 750 قطعه بیش از 84 میلیارد و 493 میلیون تومان شنبه 130 هزار قطعه ( برآوردی-حداقل) 70 میلیارد و 980 میلیارد تومان مجموع بیش از 500 هزار قطعه بیش از 300 میلیارد و 300 میلیون تومان

عبدالله رفعت دبیرکل اداره اسکناس و اوراق بهادار بانک ملی ایران در گفتگو با مهر با اعلام تعداد سکه های پیش فروش شده در بانک ملی ایران در سه روز ابتدای اجرای طرح، گفت: در اولین روز پیش فروش سکه در روز سه شنبه هفته گذشته تاریخ 29 آذرماه سال جاری تعداد 92 هزار و 536 سکه طرح جدید ( تصویرامام ) با قیمت واحد 546 هزار تومان به متقاضیان فروخته شد.

وی با اعلام اینکه تنها سکه های با تصویر امام(ره) پیش فروش می شود و سایر سکه ها در این طرح نمی گنجد، افزود: براساس بخشنامه بانک مرکزی، مالیات 4 درصدی هر قطعه سکه فروخته شده در زمان تحویل از مشتری اخذ می‌شود.

این مقام مسئول، رقم 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده سکه 546 هزار تومان را معادل 21 هزار و 840 تومان اعلام کرد و اظهارداشت: پیش فروش سکه ها به هر فرد محدودیتی ندارد.

رفعت تعداد سکه های پیش فروش شده در دومین روز اجرای طرح در روز چهارشنبه 30 آذرماه سال جاری را 176 هزار و 219 سکه و در سومین روز فروش را 154 هزار و 750 قطعه سکه طرح جدید اعلام کرد.

مدیرکل اداره اسکناس و اوراق بهادار بانک ملی ادامه داد: هنوز تعداد سکه های پیش فروش شده در روز جاری مشخص نشده و تاکنون آمار 3 استان با تعداد پیش فروش 5 هزار و 200 قطعه سکه بدست آمده است.

نحوه استرداد مبالغ سکه‌های پیش فروش شده درصورت انصراف متقاضیان

وی با اعلام اینکه زمان پیش فروش سکه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی در شعب بانک ملی ادامه دارد، افزود: در صورتی که مشتری از خرید خود پشیمان شود، استرداد مبلغ با هماهنگی های لازم با بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

رفعت مدت زمان تحویل سکه را 2 تا 4 ماه عنوان و بیان کرد: اگر مشتریان نسبت به خرید پشیمان شده اند باید ظرف 2 ماه آن را به بانک ملی اطلاع دهند، مکان تحویل سکه ها نیز همان شعبه ای است که پیش فروش در آن برای مشتری انجام شده است.

این مقام مسئول در بانک ملی ایران با ذکر این مطلب که پیش فروش سکه ها با ارائه کارت ملی انجام می شود، افزود: مبالغ دریافتی از قبل پیش فروش سکه ها باید به حساب بانک مرکزی واریز شود، زیرا این سکه امانی است و قانونا باید طی سرفصلی به حساب بانک مرکزی برود.

مدیرکل اداره اسکناس و اوراق بهادار بانک ملی با اشاره به مشکلاتی که پیش از این در شعبات بانک ملی در زمان فروش نقدی سکه ایجاد شده بود، گفت: در آن زمان هجمه کاری برای شعبات مذکور ایجاد می شد.

وی خاطرنشان کرد: مبلغ فروش سکه ها به هر تعداد که توسط مشتریان پیش خرید شده باشد به صورت کامل توسط بانک در زمان درخواست، دریافت می شود.